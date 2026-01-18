Primer proyecto de la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena: 1,6 millones para impulsar el algarrobo

El Ayuntamiento de Cartagena lidera el primer proyecto estratégico de la Asociación de Municipios del Campo de Cartagena, una alianza comarcal impulsada por la alcaldesa Noelia Arroyo para, entre otras cuestiones, diseñar y ejecutar iniciativas de desarrollo de impacto supramunicipal. La iniciativa, denominada 'Agricultura Multifuncional del Secano en el Campo de Cartagena', ha obtenido una subvención de 1,6 millones de euros de la Fundación Biodiversidad y fondos FEDER para revitalizar el cultivo del algarrobo, un emblema de la agricultura tradicional de secano, del que se beneficiarán, además de Cartagena, San Javier, Fuente Álamo, San Pedro del Pinatar, La Unión, Los Alcázares y Torre Pacheco.

La alianza, formalizada hace un año por los alcaldes de los ayuntamientos de la comarca bajo el liderazgo de Cartagena, nació, precisamente, con el objetivo de potenciar proyectos colaborativos que aprovechen sinergias y accedan a financiación europea. Este primer éxito consolida el modelo y marca una hoja de ruta para futuras actuaciones conjuntas.

La alcaldesa ha destacado que “este proyecto es un ejemplo perfecto de cómo la unión de los municipios del Campo de Cartagena nos permite aspirar a financiación europea y ejecutar proyectos transformadores”. En este caso concreto, ha añadido que el algarrobo es un cultivo símbolo de nuestra identidad y que “con esta inversión, vamos a generar bioeconomía, empleo verde y proteger nuestro paisaje”.

El proyecto será ejecutado por una agrupación en la que participan, junto al Ayuntamiento de Cartagena, el Centro Tecnológico de Energía y Medio Ambiente (CETENMA), la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) y la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA). La iniciativa busca integrar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo socioeconómico rural, fomentando prácticas agrícolas sostenibles, creando modelos de gobernanza participativa, impulsando el emprendimiento verde en torno a la algarroba y ofreciendo formación especializada.

Un modelo colaborativo con precedentes de éxito

Esta fórmula de colaboración público-privada y asociativa ya ha demostrado su eficacia en el municipio con proyectos emblemáticos como "El Bosque Romano" en Canteras, una iniciativa de restauración ambiental y puesta en valor del patrimonio histórico-romano, y "Spartaria", un proyecto centrado en la recuperación del esparto como cultivo sostenible y base para la artesanía y la bioeconomía local.

Asimismo, esta red de colaboración se extiende a otras iniciativas ambientales en el territorio, como los proyectos de restauración forestal y biodiversidad en colaboración con ARBA en diversas zonas del término municipal, como el entorno de Fajardo, dirigidos a recuperar el bosque mediterráneo autóctono y conectar espacios naturales.

Todas estas iniciativas, cofinanciadas con fondos europeos y desarrolladas en alianza con entidades como ANSE, ARBA y centros tecnológicos, han servido como laboratorios de innovación territorial y han sentado las bases metodológicas y de colaboración que ahora se aplican al proyecto del algarrobo.

Próximos pasos

Las entidades colaboradoras trabajarán ahora en los aspectos técnicos y administrativos necesarios para formalizar recepción de la subvención. Una vez completado el proceso, se dará inicio a la ejecución de un proyecto que aspira a posicionar al algarrobo como un eje de bioeconomía circular, sostenibilidad y resiliencia para toda la comarca del Campo de Cartagena, demostrando la capacidad de la nueva asociación de municipios para generar oportunidades de desarrollo conjunto.