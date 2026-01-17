De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras

Durante 42 años La Lamparería, ubicada en la calle Miguel de Cervantes en la diputación de Vista Alegre, ha sido una de las tiendas de referencia de lámparas de Cartagena. Ahora, se prepara para bajar la persiana del comercio de forma definitiva. La familia propietaria del establecimiento ha decidido renovar su negocio dándole un giro de 180º.

Según explica Antonio Sánchez, uno de los miembros de la familia que regenta del comercio, han decidido reformar la nave en la que se ubica la tienda para construir viviendas destinadas a los trabajadores de las empresas del Valle de Escombreras. La ubicación del inmueble, a unos ocho kilómetros de la zona industrial del puerto y a la misma distancia del centro de la ciudad, lo hace propio para ubicar este negocio.

"Las nuevas tendencias y los cambios en los hábitos de compra han hecho que este tipo de negocios no sean imprescindibles como era antes", comenta Sánchez. Actualmente, la tienda está inmersa en un proceso de liquidación con la venta de las piezas a más de la mitad de su precio original. Entre las 'joyas' que todavía se pueden adquirir hay piezas importadas desde Italia con inspiraciones florales o lámparas de araña repletas de cristales. "Todavía queda mucho material, vamos a intentar que la gente se pueda beneficiar de estos precios que están muy por debajo de su coste para que puedan ir saliendo", hacen hincapié.

La venta de saldo comenzó en el mes de septiembre y ya han vaciado una parte de la nave. Su intención es comenzar las obras en esa zona en cuanto el Ayuntamiento les conceda la licencia y los permisos pertinentes, para los cuales ya han comenzado los trámites.

La encargada de la tienda, María Andújar, detalla que son cientos los clientes que han acudido ya a hacer sus últimas compras, lamentando el cierre del establecimiento. "Muchos me preguntan que dónde van a comprar sus lámparas ahora", comenta Andújar, quien lleva 23 años trabajando en La Lamparería.

En el inmueble, que tiene una superficie de 2.600 metros cuadrados, han estimado los arquitectos que han elaborado el proyecto que se podrán hacer entre 30 y 35 viviendas. Asimismo, los propietarios tienen previsto invertir entre 500.000 y un millón de euros para ejecutar los trabajos.

Cocina, salón, dormitorio y baño

"Vamos a transformar el edificio en soluciones habitacionales dirigidas principalmente a la empresa auxiliar que viene a Cartagena para cubrir el vacío que hay ahora mismo en cuanto a los alojamientos. Los alojamientos de los trabajadores que vienen al Valle de Escombreras o Navantia y tienen que buscar alojamiento fuera de la ciudad en zonas como La Unión o Los Dolores", ejemplifica Sánchez. Asimismo ya han recibido a personas interesadas en residir en las viviendas.

Los apartamentos tendrán las cualidades de cualquier vivienda con cocina, salón, baño y dormitorio. Si bien habrá zonas que serán compartidas como el centro de lavado y planchado, para facilitar la interacción entre los residentes y que tengan un punto de encuentro. "No va a ser un bloque de viviendas al uso, donde la gente no se conoce, sino que va a ser algo que puedan disfrutar unos con otros", afirma.

"Vamos a hacer dos fases que ocupan el 50% cada una, una de las zonas, aproximadamente la mitad del edificio, la tenemos ya vaciada, donde podremos empezar las obras cuando el Ayuntamiento nos dé las licencias, mientras tanto, en la otra mitad todavía hay unas lámparas unas piezas extraordinarias", señala.