Las Pelotas Galileas de Pozo Estrecho baten su récord: más de 35.000 'bolas' que se acaban en apenas una hora

Miles de vecinos y visitantes disfrutaron este sábado del Día de las Pelotas Galileas de Pozo Estrecho, una tradición que batió su propio récord, pues se repartieron más de 35.000 ‘bolas’ en aproximadamente una hora, manifiesta Teresa Conesa, presidenta de la asociación cultural y gastronómica ‘Las Pelotas Galileas de Pozo Estrecho’, que organiza el evento.

Música en directo para un ambiente festivo, en el que se agradeció que la lluvia no hiciese su aparición. «Ha ido muy bien, ha sido espectacular, ha habido un apoyo bestial de la gente del pueblo y más visitantes que nunca», celebra Conesa, que atiende a La Opinión mientras va «desmontando todo» tras una jornada especial a la cual «han venido bolilleras de Ibiza, Toledo, Granada y Madrid, y se han ido encantadas», recalca.

La mujer subraya que se han cocinado «más pelotas que nunca» y destaca que «la participación de peñas, de galileos y galileas, ha sido impresionante». En este sentido, confiesa que «otros años hemos tenido que ir llamando, a ver qué hacía cada uno, pero este año la disposición ha sido total».

Artesanos de Totana, Alhama y San Pedro y bolilleras de Ibiza, Madrid y Granada acuden al evento

Las 35.000 albóndigas, detalla la responsable de la asociación, fueron elaboradas con 550 kilos de picadillo, el cual, recuerda, se elabora con «magra de cerdo ,logaliza blanca, longaniza roja y blanco, el embutido». «A esa masa se le añaden huevos, pan, piñones y hay quien le pone perejil», precisa.

Galilea, qué fortuna la mía, que cantaba Sergio Dalma. «Para hacer el caldo se utiliza el apio, el pollo y la verdura que cada mujer quiera poner», desgrana Conesa, al tiempo que destaca que se utilizaron «275 pollos para hacer el caldo».

Paisanos dan cuenta de las Pelotas Galileas este sábado en Pozo Estrecho. / Loyola Pérez de Villegas

Además, «275 panes de kilo especiales, con mucha molla, amasados a mano», apunta, para comentar que «ya luego cada ama de casa le da su toque».

A este respecto, «algunas le añaden limón cuando están amasando, otras descartan el pollo y usan esqueletos de pava, hay quien añade más huevos, hay quien menos...». Esta circunstancia da lugar a que «cada olla tenga su toque especial», abunda Teresa Conesa.

En su opinión, «el truco está en ir probando de varias ollas, porque la base es la misma, pero cada ama de casa le da su toque».

Distintos circuitos

Más de 550 personas se implican en la elaboración (y conclusión, todo listo para servir) de cada una de las ollas. En su interior, los números bailan, puesto que hay cacerolas que «llevan 400 pelotas, otras llevan 500, y hay una peña que ha elaborado 1.440 pelotas en una olla especial, que han intervenido hasta niños haciendo las ‘bolas’», concreta Conesa. Qué festín, gran festín de postín, cantaban en ‘La Bella y la Bestia’.

Los paisanos que se acercaron a Pozo Estrecho dieron buena cuenta del banquete, dado que «no ha quedado ni una pelota, se las comieron todas», corrobora la presidenta. Y las engulleron «en una hora, han volado», sentencia.

Dado que cada cocinado tiene su esencia y es único, los responsables del colectivo gastronómico decidieron instaurar «recorridos para que la gente fuera circulando y probando varias ollas».

Las mejores imágenes de las Pelotas Galileas de Pozo Estrecho / Loyola Pérez de Villegas

La idea, asegura Conesa, dio sus frutos y «ha funcionado muy bien, la gente se ponía en su circuito y todo iba muy rápido», expresa.

Todo ello, con la tregua de Zeus: no hubo rayos ni truenos ni cayeron chuzos de punta, aunque «por la mañana pensábamos que sí iba a llover, pero al fina se quedó un día muy bonito y todo fue genial», hace hincapié Teresa Conesa.

Hermandad con Torre Pacheco

La presidenta tuvo palabras de agradecimiento para Torre Pacheco, «nuestro embajador» este año. Desde el municipio cercano llevaron para la ocasión 900 pelotas pachequeras y el arte de los componentes de sus coros y danzas, en una «representación muy bonita».

«Es un día de fiesta, de juntarse las familias, las peñas, un día muy bonito», declara Conesa, que también pone el acento en la presencia de «artesanos llegados de Totana, de Alhama de Murcia, de San Pedro del Pinatar», entre otros municipios. El resultado, «un récord de participación, ha sido como nunca», remarca.

Asimismo, agradece la «ausencia de incidentes», por lo que da la «enhorabuena a todos por su comportamiento». El enero que viene, más.