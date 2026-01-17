MC censura "abuso del contrato menor" del gobierno de Arroyo en Cartagena

MC Cartagena denunció este viernes el "absoluto vacío de modelo" del Gobierno municipal del PP y su "modus operandi basado en el abuso sistemático del contrato menor para esquivar la fiscalización y la concurrencia pública".

El concejal de MC Juan José López Escolar señaló que la alcaldesa Noelia Arroyo "ha convertido un mecanismo excepcional en la herramienta central de su gestión, degradando la calidad democrática y generando un sistema opaco, clientelar y profundamente ineficiente".

Según los datos analizados por MC, en 2025 se tramitaron 3.293 contratos menores, lo que supone prácticamente nueve por cada día del año, por un importe total que ronda los 15 millones de euros "adjudicados a dedo, sin concurrencia y sin control real".

"Esto no es gestión, es caridad con el dinero de los cartageneros; un modelo que favorece el clientelismo y que deja fuera a muchas empresas que podrían competir en igualdad de condiciones", afirmó López Escolar.

MC ejemplarizó esta situación con la gestión de la Navidad, donde el Gobierno local "volvió a recurrir masivamente al contrato menor". Excepto los peluches y chocolatinas de la Cabalgata, licitados en junio, todo lo demás se adjudicó por contratos menores. "Solo para la Cabalgata hemos contabilizado más de 40 contratos por 229.435 euros", expuso López Escolar.

"La suspensión del desfile por la lluvia y su posterior celebración dos días antes provocaron que todo ese gasto se perdiera, al no existir seguro de cancelación, precisamente por haberse tramitado mediante contratos menores. Lo mismo ocurrió con el desfile de Papá Noel y otros eventos navideños que tampoco contaban con seguro", denuncian desde MC.

"Es una negligencia de manual: gastan sin control, sin previsión y sin garantías, y cuando algo falla, lo pagan los cartageneros", concluye el edil.