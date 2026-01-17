Defensa subasta dos locales en Cartagena

Más de trescientos metros cuadrados. Esa es la superficie que suman las dos propiedades que el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa sacará a subasta en Cartagena.

En concreto se trata de un local ubicado en la avenida Murcia y otro en la plaza Almirante Bastarreche. El primero de ellos tiene una superficie de 74,60 metros cuadrados, mientras que el segundo consta de 228,25 metros cuadrados.

No es la primera vez que Defensa los oferta, ya lo intentó hace unos meses, pero nadie se interesó por ellos. Ahora, la propiedad estatal de la avenida de Murcia parte de 40.500,00 euros en la tercera licitación y en el caso de que no obtenga comprador de 36.450,00 euros en la siguiente subasta.

Este conjunto ocupa un solar con fachadas a tres calles, al norte la Avda. de Murcia, al oeste la calle Ángel Bruna y al este la calle Ribera de San Javier. La fachada sur da a un gran espacio libre del solar que sirve como aparcamiento de carácter privado, con acceso restringido a los propietarios de la comunidad de vecinos.

Es un local con forma de polígono rectangular, en una esquina interior del conjunto. Está dividido en dos espacios, el mayor de ellos está acondicionado con solado, revestimientos en paredes y ventanas superiores en fachada, el otro espacio se encuentra en bruto y no tiene ventanas.

El local de la plaza Almirante Bastarreche tiene un precio de salida de 31.144,50 euros y de 28.030,05 euros en la cuarta licitación si nadie lo adquiere en la convocatoria actual. Está situado en la planta semisótano, entre los portales 1 y 2. En origen, se trataba de dos viviendas y posteriormente, se unieron las dos en una sola vivienda, para tener salida en caso de incendio. Por ello el inmueble tiene la posibilidad de tener doble acceso. Interiormente, está compartimentado en diversas estancias.

La fecha límite de presentación de ofertas y documentación para licitar en las subastas es el día 24 de febrero de 2026. Las propuestas deberán hacerse en el registro del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, ubicado en la calle Isaac Peral, 20-32, de Madrid.

Asimismo, la Administración General admitirá ofertas enviadas por correo certificado, si bien el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en las oficinas de correos, remitiendo al correo electrónico invied.subastasdeinmuebles@mde.es el resguardo del envío de dicho certificado de correos, identificando al licitador en dicho correo electrónico.

La apertura de sobres con las proposiciones económicas por la Mesa constituida al efecto, tendrá lugar en la sede de la calle Isaac Peral de la capital de España el 17 de marzo.

Si alguien está interesado en visitar los locales puede hacerlo concertando una previa cita con la oficina del Área de Patrimonio de la Oficina Delegada de Defensa en Cartagena, ubicada en la calle Muralla del Mar.