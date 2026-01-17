Convocan una protesta por la catedral de Cartagena aprovechando la visita del Obispo a San Antón
La Asociación Origen reclamará la reconstrucción ante la autoridad eclesiástica que oficiará la Bendición de los animales
Este sábado la Asociación Origen ha organizado una convocatoria ciudadana en San Antón, coincidiendo con la presencial del Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, quien presidirá la Eucaristía en la Parroquia de San Antonio Abad de Cartagena a las 11:00 horas, dentro de los actos propios del barrio cartagenero de San Antón.
Desde la asociación apuntan que Juan Antonio Reig Plá, obispo anterior al actual manifestó públicamente que la Catedral de Cartagena podía y debía reconstruirse, reconociendo su carácter histórico, canónico y patrimonial. "Posteriormente, dicho obispo fue trasladado fuera de la diócesis, a Alcalá de Henares. ¿Por qué?", cuestionan.
Argumentan que desde entonces, el discurso desapareció, pero el abandono de la Catedral continúa, con "un testimonio público que ya no puede ignorarse: en un audio difundido públicamente, el exdiputado de la Asamblea Regional Juan José Liarte relata un hecho de extrema gravedad institucional".
Según explican, la entonces diputada y consejera de Cultura Mabel Campuzano, "mantuvo una entrevista directa con el obispo Lorca Planes, en la que se le trasladó expresamente la petición de dar pasos claros hacia la reconstrucción de la Catedral de Cartagena, pero la respuesta, según ese testimonio público, fue inequívoca: no iba a hacer nada".
A su juicio, el obispo de Cartagena ya no puede alegar desconocimiento. "Conocía la situación, conocía la petición y conocía la trascendencia histórica, patrimonial y simbólica del problema. Otras asociaciones también hemos traslado nuestras preguntas sin respuesta", hacen hincapié.
Asimismo, recuerdan que la reconstrucción de la Catedral de Cartagena cuenta con un consenso político y social muy amplio y explícito. "A través del Manifiesto por Cartagena, todas las fuerzas políticas con representación institucional en la ciudad han expresado su adhesión a la reconstrucción de la Catedral, todos menos el Partido Popular, o sea Noelia Arroyo no quiere reconstruir la Catedral", critican.
Desde la Asociación Origen han convocado a la sociedad para recibir al obispo con respeto, pero con firmeza, y trasladarle un mensaje claro y sereno que Cartagena no olvida su Catedral, existe un consenso político total para su reconstrucción, el silencio no borra la historia y la reconstrucción de la Catedral es ineludible.
