Vox Cartagena culpa a la Agenda 2030 de la situación de Sabic

El portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, con el concejal Diego Lorente, mantuvo este jueves una reunión con el Comité de Empresa de SABIC representado por Javier Bermúdez, Pelayo Fonbella y Pepa Peragón, para conocer la situación actual de la planta y las consecuencias laborales derivadas de la pérdida de producción y la posible deslocalización.

Desde Vox trasladaron que "la situación que atraviesa Sabic no es un caso aislado, sino parte de un problema general que afecta a la industria europea y española, derivado de las políticas impulsadas desde la Unión Europea que reducen la competitividad de nuestras empresas".

López Pretel expuso que "estas mismas políticas, aplicadas también al sector agrícola, imponen más costes, más impuestos y más regulación a nuestras industrias, mientras se permite la entrada de productos de terceros países con menos exigencias, favoreciendo una competencia desleal que termina en cierres, deslocalizaciones y despidos".

A juicio del portavoz municipal, "estas decisiones no se toman en Cartagena, se toman en Bruselas, y están respaldadas por los grandes pactos entre PP y PSOE en Europa. Son políticas que debilitan nuestra industria y acaban afectando directamente a los trabajadores".

El líder local de la formación de Abascal añadió que "cuando Vox llegue al Gobierno, revertiremos estas políticas y defenderemos una industria fuerte, con energía asequible y sin cargas ideológicas que destruyen empleo".

Un plan social

Ante la situación concreta de la planta de Sabic en Cartagena, el Grupo Municipal Vox exige a la empresa un plan social con dotación económica suficiente, que compense de manera justa a los trabajadores despedidos, devolviéndoles parte de los beneficios que han ayudado a generar durante años de trabajo y trayectoria profesional y otro de recolocación real y eficaz, con recursos económicos y medios suficientes, que permita facilitar la inserción laboral de los empleados afectados.

López Pretel ha señalado que "la empresa tiene la obligación moral y social de no abandonar a trabajadores que han dedicado gran parte de su vida profesional a levantar esta planta y a generar beneficios".

Por su parte en el ámbito municipal, Vox se compromete a promover y apoyar declaraciones institucionales y cualquier iniciativa de respaldo a los trabajadores de Sabic y a las empresas auxiliares afectadas y a poner a disposición de los trabajadores todos los recursos municipales posibles a través de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, impulsando programas de formación que faciliten su recolocación en el tejido industrial de Cartagena.

"Desde el Ayuntamiento vamos a estar al lado de los trabajadores con todas las herramientas municipales disponibles, apoyando la formación y la recolocación para que estas personas puedan seguir trabajando en la industria de nuestra ciudad", concluyó López Pretel.