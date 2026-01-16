Rescatan en Cartagena a un perro en situación de abandono

El maltrato animal es una cruda realidad social que, aunque ha mermado con los años, sigue estando presente. Según ha comunicado la Policía Local de Cartagena a través de una rueda de prensa, han rescatado a un perro que se encontraba encerrado en un patio de luces "en situación de abandono". Aclaran que estaba "rodeado de excrementos y carecía de agua y alimento".

Los agentes han añadido que el can estaba desnutrido. El lugar donde se encontraba abandonado era una vivienda del barrio de El Ensanche, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La Policía Local de Cartagena pudo conocer los hechos gracias a que una vecina llamó al teléfono 092 para alertar de que hacía varios días que no observaba movimiento en la vivienda donde convivía la familia junto al perro.

Explican que pudieron acceder al interior del inmueble tras contactar con un familiar. Una vez dentro, narran, comprobaron que ninguno de los residentes se encontraba en el interior, solamente el perro en "avanzado estado de desnutrición", reiteran.

Los funcionarios municipales que se desplazaron al lugar de los hechos subrayan que el interior del inmueble desprendía un "fuerte olor a putrefacción"

El familiar que localizaron para poder entrar a la vivienda no tenía la posibilidad de hacerse cargo del perro, según informaron los agentes de policía. Por tanto, solicitaron los servicios del Centro de Acogida y Tratamiento de Animales Domésticos del Ayuntamiento de Cartagena (CATAD), donde quedó bajo custodia tras recibir atención veterinaria.

La intervención finalizó con la instrucción de diligencias policiales por un presunto delito de maltrato animal.