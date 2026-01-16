Refugio antiaéreo y piscina: la Armada invertirá un millón de euros en reformar el jardín del Almirante de Cartagena

El jardín del Almirante, ubicado en el Arsenal de Cartagena, volverá a florecer con una inversión cercana al millón de euros. El Ministerio de Defensa, a través de la Intendencia local de la Armada, ha sacado a licitación la ejecución del proyecto de adecuación integral por un importe de 1.123.473,61 euros.

Se trata de los trabajos de mantenimiento y renovación para su adecuación a las funciones de ocupación y representatividad que se requieren en la actualidad, vinculadas a las actividades del mando del Arsenal. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos podrán presentar su oferta hasta el 29 de enero.

El jardín del Almirante ocupa un recinto triangular vallado junto a la entrada principal del Arsenal, mientras que en su interior hay dos zonas diferenciadas separadas por un vallado de dos metros de altura: el jardín botánico al que da acceso la puerta del Almirante de 2.025 metros cuadrados y la zona privada de 2.245 metros cuadrados.

En la primera zona destacan dos grandes ficus centenarios frente a la Puerta del Almirante. Hacia el oeste de los ficus se abre una placeta con tres bancos de piedra y desde el área ocupada por los árboles, a través de una pérgola metálica cubierta de hiedras, se accede hacia un claro circular en cuyo centro se encuentra el pozo, y junto a dos bancos decorados con cerámicas de Talavera con escenas del Quijote.

Por su parte la zona privada está dividida en dos por un edificio que alberga un refugio antiaéreo, construido en el segundo tercio del siglo XX, y que en la actualidad cuenta con tres volúmenes anexos que albergan dos baños y un cuarto de instalaciones.

Al sur del refugio se sitúa la zona de piscina, con dos baños y una pérgola apoyada en 8 columnas metálicas y al norte la entrada al mismo, que desciende 45 cm respecto al nivel del jardín, mientras que frente a la entrada hay una antigua pista de tenis y una pérgola apoyada en 10 columnas de piedra de estilo jónico.

El proyecto de remodelación, elaborado por el arquitecto Martín Lejarraga, comprende el tratamiento integral del conjunto con una renaturalización de todas las instalaciones y una reconfiguración de sus usos, quedando dividido en tres áreas: el jardín botánico, la zona privada y la de eventos. Esta ordenación da respuesta a las nuevas necesidades del recinto, conservando sus usos originales y sus elementos singulares a través de una actuación integral sobre todos ellos.

Se eliminarán parterres, pérgolas, y otros elementos para crear sobre el jardín una zona con un pequeño lago como recuerdo del agua que circulaba en sus orígenes por el vergel, y se suprimirán las especies invasoras que han crecido. Asimismo, se construirá una pasarela elevada sobre el jardín que permitirá recorrerlo y conectar las diferentes zonas.

En las zonas de eventos se acomodará una nueva piscina con nuevas dimensiones, acompañada de un programa de gimnasio y un área complementaria y zona de sombra.

Respecto al jardín botánico, los trabajos se centran en recuperar la importancia y dignidad que una vez tuvo el jardín del Almirante, adaptando su espacio y elementos para la recepción de visitantes. Las labores que se desarrollarán son la limpieza del lugar; la demolición de estructuras metálicas, pérgolas, parterres de ladrillo y piedra; la retirada de bancos de piedra, farolas y otros elementos; la demolición del vaso del estanque, conservando la fuente para su reubicación, la sustitución de las instalaciones eléctricas, de abastecimiento y riego sobre el jardín y la renaturalización del lugar mediante un proyecto de paisajismo.

La zona privada del Almirante se reformará para hacer más seguro y cómodo el uso de la piscina, sustituyendo la pérgola existente. Junto a la piscina se ubicará una construcción con un pequeño gimnasio y una zona equipada con electrodomésticos, un fregador, armarios, encimera y una mesa para comer.

Por último en la zona para eventos se ha proyectado un espacio polivalente para su uso en diferentes momentos del año, especialmente para celebraciones y actos institucionales abiertos a numeroso público.

El proyecto unifica las intervenciones bajo una misma unidad paisajística que aúna la zona privativa y la zona para eventos, mediante unas cubiertas planas bajo las que se levantan los volúmenes que albergan el nuevo programa para el recinto: zona de estar, restauración, bar, área de baile, aseos y almacén.

El espacio, además, se adapta a la posible apertura y musealización del interior del refugio antiaéreo.

Cabe recordar que jardín surge a principios del siglo XIX, décadas después del inicio de las obras de construcción del Arsenal con paralelismos con los del jardín botánico de Cartagena, al amparo de las ideas ilustradas que veían en estas áreas una oportunidad para la investigación científica.