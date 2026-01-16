El Puerto de Cartagena navega hacia la sostenibilidad

La Autoridad Portuaria de Cartagena ha sacado a licitación la asistencia técnica para la elaboración, implantación y seguimiento del Plan de Acción del Plan Estratégico del Puerto de Cartagena 2026–2030, un instrumento clave que marcará la hoja de ruta del puerto para los próximos cinco años, dando continuidad a la estrategia marcada en los últimos años y su contribución al desarrollo económico de la Región de Murcia y de España.

El contrato, con un presupuesto de más de 715.000 euros con impuestos incluidos y un plazo de ejecución de cinco años, permitirá dotar al puerto de un sistema integral de planificación estratégica, alineado con el Marco Estratégico del sistema portuario de interés general, los objetivos de sostenibilidad, digitalización y competitividad, y las necesidades del tejido productivo regional.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, destacó que "este nuevo Plan Estratégico nos permitirá anticiparnos a los retos del futuro, reforzar nuestra competitividad y seguir avanzando hacia un modelo de puerto más sostenible, innovador y plenamente integrado en su entorno".

Hernández añadió que "una planificación realizada con rigor y visión a largo plazo para seguir reforzando los tráficos que lideramos como el energético y el agroalimentario, pero también impulsando las infraestructuras y servicios que necesita la economía regional y su área de influencia".

En este sentido, el nuevo Plan Estratégico 2026–2030 permitirá integrar y ordenar los grandes proyectos de desarrollo portuario, como la nueva terminal polivalente de Barlomar y la dársena de contenedores El Gorguel, "concebidos como infraestructuras clave para reforzar la capacidad del Puerto de Cartagena en el de contenedores y en nuevas líneas de negocio como las plataformas offshore".

El presidente de la APC subrayó que "la planificación estratégica debe ir de la mano de proyectos como Barlomar y El Gorguel, que permitirán ampliar la oferta logística del puerto y dar una respuesta más competitiva a las necesidades de exportación e importación de nuestras empresas".

Puertos del Estado

El contrato contempla la definición de un plan de acción a cinco años, que integrará los planes de negocio, la planificación de infraestructuras e inversiones, los recursos humanos y la planificación económico-financiera, alineado con los indicadores y objetivos establecidos por Puertos del Estado.

Además, incorpora herramientas tecnológicas que faciliten el control, la evaluación y el reporte de resultados, como la implantación de una herramienta informática avanzada, que permitirá la gestión integral de la información estratégica, la elaboración de cuadros de mando, la generación automática de informes y el reporte en los formatos requeridos por el organismo estatal.

Según Hernández, "apostamos por una planificación estratégica basada en datos, con indicadores claros y herramientas digitales que nos permitan tomar decisiones con rigor, transparencia y visión a largo plazo. Un plan compartido, transparente y alineado con las necesidades reales de la comunidad portuaria y del tejido empresarial de la Región de Murcia".

Con esta licitación, la Autoridad Portuaria de Cartagena inicia el proceso para definir el modelo de puerto que necesita Cartagena en el horizonte 2030, preparado para afrontar desafíos como la transición energética, la transformación digital, la competitividad logística y la generación de valor económico y social.