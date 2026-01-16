Carnaval de Cartagena 2026: programa completo y fechas clave que no te puedes perder

El Carnaval de Cartagena ya calienta motores con una programación de doce días de fiesta, del 6 al 17 de febrero, que volverá a llenar las calles y espacios culturales de la ciudad de chirigotas, comparsas, pasacalles, coreografías, drags queens y galas. Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, la celebración aspira este año a consolidarse como uno de los grandes referentes del carnaval en el sureste español.

Fechas clave del Carnaval de Cartagena

El Carnaval de Cartagena concentrará sus momentos más destacados a lo largo de doce días de celebraciones, con una programación que combina tradición, espectáculo y participación popular.

El sábado 7 de febrero se celebrará la Gran Gala del Carnaval en el Pabellón Wssell de Guimbarda, una de las citas más esperadas, en la que se elegirán la Reina Infantil y la Reina Adulta. El acto reunirá a comparsas, grupos de coreografía y candidatas que exhibirán trajes y fantasías fruto de meses de trabajo.

El lunes 9 de febrero, el mismo pabellón acogerá el Concurso Nacional de Drag Queen 'Ciudad de Cartagena', que cumple su décima edición. Una gala consolidada que destaca por su espectacularidad, el protagonismo del vestuario y la puesta en escena de participantes procedentes de distintos puntos del país.

El martes 10 de febrero será el turno de la elección del Rey del Carnaval, un certamen que gana peso en la programación y en el que participan representantes de comparsas, chirigotas y grupos de coreografía federados.

La sátira y el humor llegarán al Auditorio El Batel con el Concurso de Chirigotas, cuyas semifinales se celebrarán los días 11 y 12 de febrero y la final el viernes 13. El certamen, de ámbito nacional, es uno de los grandes atractivos del Carnaval por su crítica social y la calidad de las agrupaciones participantes.

Actuación de bailes de grupos coreográficos durante la presentación del Carnaval de Cartagena / Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena

El domingo 8 de febrero tendrá lugar el Concurso Regional de Coreografías, también en el Pabellón Wssell de Guimbarda, con categorías infantil y adulta y la participación de grupos llegados de distintos municipios de la Región.

El sábado 14 de febrero se vivirá el Gran Pasacalles del Carnaval, el día más vistoso y multitudinario de las fiestas, en el que desfilan comparsas infantiles, de mayores y adultas, junto a las reinas del Carnaval, Don Carnal y Doña Cuaresma, además de agrupaciones foráneas y chirigotas, llenando el centro de la ciudad de color y música.

Ese mismo fin de semana se celebrarán el Carnaval Infantil (sábado) en la carpa oficial con actividades y espectáculos pensados para los más pequeños, y el Carnaval de Mayores (viernes 13) una de las citas más participativas, que pone en valor el trabajo realizado durante todo el año por los clubes de mayores del municipio.

El broche final llegará el martes 17 de febrero con la despedida y quema de Don Carnal, precedida por la entrega de premios y una degustación popular, en un acto que simboliza el cierre oficial del Carnaval hasta el próximo año.

Programa completo

Viernes, 6 de febrero

Pregón del Carnaval

20:30 h. Desfiles con batucadas . Llegada de grupos de Carnaval a la Plaza del Icue desde las calles Santa Florentina, Carmen y Sagasta

. Llegada de grupos de Carnaval a la Plaza del Icue desde las calles Santa Florentina, Carmen y Sagasta 21:00 h. Encuentro de grupos y desfile (Puertas de Murcia, Mayor y Plaza del Ayuntamiento)

Encuentro de grupos y desfile (Puertas de Murcia, Mayor y Plaza del Ayuntamiento) 21:30 h. Pregón del Carnaval desde el balcón del Palacio Consistorial

desde el balcón del Palacio Consistorial Actuaciones de Carnaval

Sábado, 7 de febrero

Elección de las reinas

16:00 h. Gala de elección de la Reina Infantil

Gala de elección de la 22:00 h. Gala de elección de la Reina Adulta

Pabellón Central de Deportes Wssell de Guimbarda

Domingo, 8 de febrero

Concurso Regional de Coreografías

12:00 h. XXIII Concurso Regional de Grupos Coreográficos – Infantil

XXIII Concurso Regional de Grupos Coreográficos – Infantil 17:00 h. Concurso de Coreografía Adulto (1º pase)

Concurso de Coreografía Adulto (1º pase) 21:00 h. Concurso de Coreografía Adulto (2º pase)

Pabellón Central de Deportes Wssell de Guimbarda

Lunes, 9 de febrero

Concurso de Drag Queen

21:00 h. X Concurso Nacional de Drag Queen “Ciudad de Cartagena”

Pabellón Central de Deportes Wssell de Guimbarda

Martes, 10 de febrero

Gala de elección del Rey del Carnaval

21:00 h. Gala de elección del Rey del Carnaval

Pabellón Central de Deportes Wssell de Guimbarda

Miércoles, 11 de febrero

Comienzas las semifinales del Concurso de Chirigotas

21:00 h. Primera semifinal del XXIII Concurso de Chirigotas Ciudad de Cartagena

Auditorio El Batel

Jueves, 12 de febrero

21:00 h. Segunda semifinal del XXIII Concurso de Chirigotas Ciudad de Cartagena.

Auditorio El Batel

Viernes, 13 de febrero

Carnaval de Mayores y gran final del Concurso de Chirigotas

11:00 h. Pasacalles escolar. Recorrido: Plaza Juan XXIII, Santa Florentina, Carmen, San Roque, Jabonerías, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor y Plaza del Ayuntamiento

Recorrido: Plaza Juan XXIII, Santa Florentina, Carmen, San Roque, Jabonerías, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor y Plaza del Ayuntamiento 17:00 h. Carnaval de Mayores. Actuación de comparsas, elección de Rey y Reina, música y baile

Actuación de comparsas, elección de Rey y Reina, música y baile 21:00 h. Fiesta de Carnaval. Plaza Mayor (Explanada del Puerto)

Plaza Mayor (Explanada del Puerto) 20:00 h. Final del XXIII Concurso de Chirigotas (1º pase). Auditorio El Batel

Final del XXIII Concurso de Chirigotas (1º pase). Auditorio El Batel 23:30 h. Final del XXIII Concurso de Chirigotas (2º pase). Auditorio El Batel

Sábado, 14 de febrero

Gran Pasacalles y Carnaval Infantil

11:30 h. Carnaval Infantil. Espectáculo infantil y concurso de disfraces. Explanada del Puerto

Espectáculo infantil y concurso de disfraces. Explanada del Puerto 13:30 h. Actuación de chirigotas en la calle. Plaza Mayor (Explanada del Puerto)

Actuación de chirigotas en la calle. Plaza Mayor (Explanada del Puerto) 18:00 h. Gran Pasacalles de Carnaval

Recorrido: Alameda de San Antón, Plaza de España, Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Héroes de Cavite y Plaza Mayor

Desde las 17:00 h. Gran Fiesta de Carnaval. Plaza Mayor (Explanada del Puerto)

Domingo, 15 de febrero

12:00 h. Actuación de chirigotas en la calle. Plaza Mayor

Actuación de chirigotas en la calle. Plaza Mayor 12:30 h. Gran Pasacalles de Carnaval de Comparsas Foráneas

Gran Pasacalles de Carnaval de Recorrido: Carmen, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Héroes de Cavite y Plaza Mayor

16:30 h. Fiesta de Carnaval. Carpa Oficial . Plaza Mayor

Lunes, 16 de febrero

18:00 h. Pasacalles y festival de comparsas y grupos de coreografía. Salida en Calle Carmen. Recorrido: Carmen, Pueras de Murcia, Plaza de San Sabastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento, Héroes de Cavite y Plaza Mayor.

Pasacalles y festival de comparsas y grupos de coreografía. Salida en Calle Carmen. Recorrido: Carmen, Pueras de Murcia, Plaza de San Sabastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento, Héroes de Cavite y Plaza Mayor. 20:00 h. Actuaciones de comparsas y grupos infantiles y adultos. Carpa Oficial – Explanada del Puerto

Martes, 17 de febrero

Quema de Don Carnal

19:00 h. Pasacalles de Don Carnal

Recorrido: San Juan, Plaza Juan XXIII, Santa Florentina, Plaza del Icue, Carmen, San Roque, Jabonerías, Puertas de Murcia, Plaza de San Sebastián, Mayor, Plaza del Ayuntamiento, Plaza Héroes de Cavite y Plaza Mayor

21:00 h. Entrega de premios y despedida de Don Carnal

Degustación de Tetillas de Doña Cuaresma y Pelotas de Don Carnal

Carpa Oficial – Plaza Mayor

La concejala de Festejos, Francisca Martínez, y el presidente de la Federación de Carnaval, Eduardo Pignatelli, entre otros representantes del Carnaval / Felipe G. Pagán / Ayuntamiento de Cartagena

Color y alegría en todos los puntos del municipio

La programación fue presentada en el Museo del Teatro Romano, en un acto en el que participaron la concejala de Festejos, Francisca Martínez, y el presidente de la Federación de Carnaval, Eduardo Pignatelli. Martínez subrayó que el Carnaval de Cartagena "representa los cuatro puntos cardinales del municipio", al estar integrado por comparsas procedentes tanto de la ciudad como de barrios y diputaciones, y aseguró que "este año va a brillar con luz propia", tanto en Cartagena como en su promoción turística nacional, incluida su presencia en FITUR. La edil puso en valor el esfuerzo de los carnavaleros y reafirmó el respaldo del Ayuntamiento a una fiesta "que sigue creciendo año tras año".

Por su parte, Eduardo Pignatelli agradeció el apoyo institucional y destacó el avance en inclusión y accesibilidad, así como la apuesta por la proyección turística del carnaval fuera de la Región. A su juicio, la intensa programación de doce días contribuirá a consolidar a Cartagena como un referente carnavalero.

Cartel de Carnaval de Cartagena, obra del artista y diseñador gráfico Cristóbal Aguilo / L.O.

El cartel de esta edición, titulado ‘Nuestro Carnaval Pisa Fuerte’, es obra del ilustrador y diseñador gráfico Cristóbal Aguiló. El pregón inaugural, cuyo autor se dará a conocer próximamente, marcará el arranque oficial de las fiestas el 6 de febrero desde el balcón del Palacio Consistorial. Toda la información detallada puede consultarse en la web oficial carnaval.cartagena.es.

Rutas y talleres carnavalescos en el Teatro Romano

El Museo del Teatro Romano de Cartagena dará la bienvenida al mes de febrero con una actividad familiar vinculada al Carnaval, que propone un viaje a los orígenes de estas celebraciones en la Antigüedad. A través de la iniciativa ‘Festum Romae’, los participantes descubrirán fiestas clásicas como las Lupercales y las Dionisiacas, antecedentes históricos del actual Carnaval, en un entorno único como el propio teatro romano.

La actividad se celebrará los sábados a las 11.00 horas e incluirá un taller participativo con juegos y adivinanzas a lo largo del recorrido del museo. Como colofón, las familias protagonizarán un desfile simbólico en el Teatro Romano, al que se podrá asistir disfrazado, reforzando el carácter lúdico y participativo de la propuesta.

Además, el museo amplía su programación cultural con rutas guiadas durante los meses de enero y febrero. Los sábados, a las 11.00 horas, se ofrecerá la visita ‘Asclepios. 2.000 años de una colina’, un recorrido que permite conocer las distintas culturas y civilizaciones que han marcado la historia de Cartagena, desde la Antigüedad hasta la Edad Media, con especial protagonismo del puerto y del urbanismo romano.

La ruta comienza en el Ascensor Panorámico y asciende hasta el Castillo de la Concepción, desde donde se obtiene una de las mejores vistas de la ciudad. El itinerario continúa bordeando la Catedral Antigua y finaliza en el Museo del Teatro Romano.

Por su parte, los domingos, también a las 11.00 horas, se desarrollará la visita guiada ‘Del Teatro a la Domus del Pórtico’, que arranca en el museo y se adentra en uno de los rincones más emblemáticos del antiguo Barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para culminar en la Domus del Pórtico, donde se conservan importantes restos arqueológicos.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de los teléfonos 968 500 093 y 968 504 802, así como adquirir entradas online en la web de Puerto de Culturas.