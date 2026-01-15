El Teatro Romano de Cartagena, imagen del cupón de la ONCE del domingo

Cartagena será la gran protagonista del cupón de la ONCE del domingo 18 de enero, dentro de la serie ‘Pueblos de película’, una iniciativa con la que la Organización rinde homenaje a localidades que han servido de escenario para rodajes cinematográficos. En total, 5,5 millones de cupones llevarán la imagen de la ciudad portuaria por toda España.

La presentación del cupón ha contado con la participación del delegado de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón de Girón Bascuñana, y de la concejala delegada de Política Social, Igualdad y Familia del Ayuntamiento de Cartagena, Cristina Mora Menéndez de la Vega. El diseño del cupón está ilustrado con una imagen del Teatro Romano de Cartagena, uno de los principales iconos patrimoniales del municipia

Rodaje de 'La chispa de la vida'

Cartagena fue escenario del rodaje de la película ‘La chispa de la vida’, dirigida por Álex de la Iglesia en 2011. El filme contó con un reparto de primer nivel encabezado por José Mota y Salma Hayek, junto a intérpretes como Blanca Portillo, Juan Luis Galiardo o Fernando Tejero, entre otros. La cinta narra la historia de Roberto, un publicista en paro que alcanzó la fama gracias al eslogan ‘Coca-Cola, la chispa de la vida’ y que, en su intento por revivir tiempos mejores, regresa a Cartagena, donde un accidente en el entorno del Teatro Romano cambia radicalmente su destino.

La ONCE homenajea a la ciudad dentro de su serie dedicada a localidades de rodaje cinematográfico

El Teatro Romano, protagonista del cupón, fue construido a finales del siglo I a.C., en época del emperador Augusto, y contaba con capacidad para unos 6.000 espectadores. Su descubrimiento fue fortuito y se ubica en el Cerro de la Concepción, la colina más elevada de las cinco que conforman la topografía de la ciudad. La combinación de mármoles blancos y rojizos, bloques de arenisca y estucos decorativos confiere al conjunto una notable riqueza estética y valor histórico.

Pueblos de película

Con la serie ‘Pueblos de película’, la ONCE pone en valor el patrimonio y la proyección cultural de municipios que han dejado huella en el cine, convirtiendo cada cupón en un recuerdo para vecinos y coleccionistas. El sorteo forma parte del Sueldazo del Fin de Semana, que reparte todos los sábados y domingos un premio principal de 300.000 euros a las cinco cifras y serie, además de 5.000 euros al mes durante 20 años a un único cupón, y premios adicionales de 2.000 euros mensuales durante diez años a otros cuatro.

Los cupones de la ONCE pueden adquirirse a través de los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la organización, así como en la web oficial www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.