Estas son las seis Juntas Municipales de Cartagena sin presupuesto para asfaltado en 2026

MC Cartagena denuncia este jueves "el olvido deliberado del Gobierno municipal en el reparto de las partidas de Pavimentación de Vías Públicas para 2026, dejando sin un solo euro a las seis Juntas Municipales más recientes: Canteras, Santa Lucía, La Manga–Cabo de Palos, Los Belones, Ensanche y Casco Histórico".

Los concejales de la formación local Enrique Pérez Abellán y María Antonia Pérez Galindo califican esta decisión como "un agravio comparativo injustificable que evidencia el modelo de gestión del PP".

Critican que "para Arroyo hay una Cartagena de primera, otra de segunda y otra de tercera; y lo demuestra cada vez que reparte recursos".

Desde MC señalan que Canteras y Santa Lucía sí contaron en 2025 con una partida de 35.000 euros para asfaltado a través de sus Juntas Municipales, aunque en el presupuesto de 2026 "esa dotación desaparece por completo".

"No hablamos de un olvido, sino de una decisión consciente. Es imposible justificar que juntas que antes tenían recursos ahora pasen a tener cero euros", denuncian los Pérez Abellán y Pérez Galindo.

Plan general de asfaltado municipal

MC apunta que el Gobierno intenta justificar la ausencia de partida alegando que el Ensanche y el Casco Histórico podrían incluirse en el plan general de asfaltado municipal.

Sin embargo, los concejales subrayan que "aunque se asfalte alguna calle dentro del plan municipal, estas juntas no dispondrán del mismo dinero que el resto. No tendrán capacidad de decidir ni de priorizar sus necesidades, como sí ocurre en otras juntas vecinales".

MC exige al ejecutivo local que rectifique y garantice un reparto equitativo de los fondos, modificando el presupuesto municipal en estas partidas "para no discriminar a los cartageneros según su lugar de residencia".

"No vamos a permitir que Arroyo siga castigando a unos territorios mientras privilegia a otros. Todos los cartageneros merecen el mismo trato, vivan donde vivan", aseguran Pérez Abellán y Pérez Galindo.

A juicio de MC, este hecho "confirma el patrón del Gobierno del PP con un reparto desigual de recursos, falta de planificación territorial y decisiones arbitrarias sin criterios objetivos".

"Arroyo presume de cohesión territorial, pero sus presupuestos cuentan otra historia: la de un municipio dividido por decisiones políticas que no responden al interés general", concluyen Pérez Abellán y Pérez Galindo.