El Gobierno regional exige a Sabic un plan de recolocación para los trabajadores

El Gobierno regional mueve ficha y exigirá a la empresa Sabic un plan de recolocación y un plan social para los trabajadores, según anunció el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, durante la sesión de control en la Asamblea Regional de este jueves.

Además, informó de que ayer, junto al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, envió una carta al CEO de Sabic, Abdulrahman Al-Fageeh, instándole a mantener una reunión para hacer un seguimiento de la situación y explorar todas las opciones y soluciones ante los planes comunicados por la empresa.

Asimismo, le trasladaron su preocupación ante los planes dados a conocer por la multinacional y subrayaron el compromiso y la prioridad de proteger los empleos. Sabic plantea el despido de casi 400 empleados, a los que se suman los puestos de trabajo indirectos que dependen de la planta Lexan 1.

El plan de recolocación era uno de los puntos a los que se comprometió el presidente López Miras tras reunirse el pasado lunes con el comité de empresa en el Palacio de San Esteban. Allí se acordó exigir que se garantice la formación para reubicar lo antes posible (tanto en puestos relacionados con la industria como en otros sectores) a los trabajadores que van a ser despedidos , "mediante cursos de formación y planes de recolocación para paliar así la problemática que supone la pérdida de empleo" en la planta de Sabic en Cartagena, sobre todo entre los empleados que son mayores de 50 años.

Noticia en elaboración.