Las Pelotas Galileas y las fiestas de San Antón, protagonistas del fin de semana en Cartagena

Cartagena celebra un fin de semana en el que sus tradiciones serán protagonistas este sábado 17 de enero con las pelotas galileas de Pozo Estrecho, en honor a su patrón San Fulgencio; así como el fin de fiestas del barrio de San Antón, que este sábado celebra la bendición de animales desde la plaza de la iglesia.

La diputación de Pozo Estrecho volverá a congregar este sábado a miles de personas con sus tradicionales pelotas galileas, que aspiran a ser declaradas de Interés Turístico Regional. Aunque habrá actividades desde las 10:00 horas en el recinto huerto de Paco Saura, la degustación arrancará a las 14:30 horas. Con el objetivo de que todos los interesados puedan disfrutar de la jornada, Turismo del Ayuntamiento va a flotar dos autobuses gratuitos, con salida a las 10:30 hora desde el paseo Alfonso XIII y regreso a las 16:30 horas con inscripción en la web municipal.

Además, Cartagena Puerto de Culturas organiza diferentes rutas y visitas guiadas a sus museos y centros de interpretación; mientras que algunos equipos de la ciudad, como el Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB o el Algar Surmenor disputan encuentros deportivos este sábado desde el Palacio de Deportes.

VIERNES, 16 de enero

Proyección del documental Reto Mar y Tierra, a las 19:00 horas, en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Se trata de una obra creada por Joaquín Susmozas y Julia (J&J Running Team), que busca visibilizar la inclusión en el deporte, ya que muestran como acompañan a una niña con discapacidad en la práctica de una prueba deportiva. Habrá un coloquio posterior. Entrada libre, hasta completar aforo.

Concierto Vivir la Semana Santa con los cuatro sentidos, a las 20:30 horas, en el paraninfo de la UPCT. La Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina de Cartagena ofrece este concierto, una iniciativa organizada por la Agrupación de la Verónica y Santa Faz de Cristo, de la Cofradía Marraja, con la participación de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), la Unidad de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina y la ONCE, en un proyecto que apuesta por la inclusión, la accesibilidad y la vivencia plena de la música y la tradición. Entrada libre, hasta completar aforo.

Humor. Andrés Torres presenta Los hijos adolescentes, a las 21:00 horas, en el Teatro Circo Apolo de El Algar. Andrés, un padre con cuatro hijos que ha visto como nacen, crecen, se desarrollan y se encierran en su habitación en plan «No me rayes Bro» donde nada les «renta» todo les da «cringe» y que dan lugar a las situaciones surrealistas. Con humor y optimismo el cómico relata situaciones y experiencias con los hijos, tanto cuando son pequeños, como cuando entran en la temida adolescencia. Entradas en la web del teatro.

Charla de astronomía ¿Qué podemos ver en el firmamento en una noche invernal?, a las 22:00 horas, en el Centro Astronómico de Cartagena en Canteras. El programa T-LA de invierno, organizado por Juventud del Ayuntamiento, ofrece esta charla en la que los asistentes descubrirán los secretos de grandes constelaciones, los objetos de cielo profundo que anidan en ellas y el nombre de las estrellas. Entrada libre, hasta completar aforo.

SÁBADO, 17 de enero

Ruta Asclepios. 200 años de una colina, a las 10:00 horas, con salida en el Ascensor panorámico. Se trata de un itinerario para descubrir las culturas y civilizaciones de Cartagena desde los tiempos más remotos y obtener la mejor panorámica. Conoceremos el urbanismo romano, la herencia medieval y el puerto como protagonista de la ciudad. Comenzará en el Ascensor Panorámico, llegando al Castillo de la Concepción, desde donde se divisa toda la ciudad. La visita continuará bordeando la Catedral Antigua hasta llegar al Museo del Teatro Romano. Entradas en la web de Puerto de Culturas.

Fiestas de San Antón. Bendición de animales, a las 12:00 horas en la plaza de la iglesia de San Antón. Las fiestas de este barrio de Cartagena celebran algunos de sus principales actos, como la tradicional bendición de animales a las puertas de la parroquia, y el Baile del Vermú, que un año más se ha celebrado en el Casino del barrio. A las 11:00 horas se celebra la eucaristía en honor a San Antonio Abad y también habrá paella gratuita a las 14:00 horas frente al Casino de San Antón.

Pelotas galileas en Pozo Estrecho, a partir de las 10:00 horas, en el recinto huerto de Paco Saura. Se trata de una cita gastronómica y cultural que este año llega con importantes novedades. El reparto de pelotas será a partir de las 14:30 horas, aunque habrá diferentes talleres desde las 10:00 horas y a las 13:00 horas actuará el grupo de coros y danzas Virgen del Rosario de Torre Pacheco.

Espectáculo infantil El Libro musical, de Luli Pampín, a las 17:00 horas, en el auditorio El Batel. Desde que Luli Pampín salió de su cajita musical, tiene todo un mundo por descubrir. En este nuevo show para toda la familia, siempre acompañada por su amiga fiel La Radio Mágica, se adentra en el mundo de una biblioteca. Allí descubrirá que los libros llevan tiempo cerrados y los visita un misterioso personaje llamado Polvoso. Entradas en la web del auditorio y en las taquillas del espacio cultural.

Baloncesto. Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB - Grupo Ureta Tizona Burgos, a las 19:00 horas, en el Palacio de Deportes. El equipo cartagenero recibe en la jornada 17 de liga al conjunto burgalés. Los socios del FC Cartagena y el Jimbee Cartagena Costa Cálida puedes adquirir entradas a cinco euros y traer a un acompañante gratis.

Voleibol. Algar Surmenor - Fedes Ascensores La Laguna, a las 19:00 horas, en el Palacio de Deportes. El conjunto algareño, que ocupa la novena posición en el Grupo C de Superliga 2, recibe en Cartagena al equipo canario en esta jornada 13 de la liga. La entrada es libre, hasta completar aforo.

Tertulia del Casino de Cartagena, a las 19:00 horas. Este ciclo abre su programación de 2026 con una tertulia en la que se abordará el enfoque One Health, una visión integradora que relaciona la salud humana, la salud animal y la protección del medio ambiente como pilares inseparables del bienestar colectivo. El evento contará con diferentes expertos de varios ámbitos del conocimiento y la entrada es libre, hasta completar aforo.

Concierto de la coral Iuvenis Música, a las 20:00 horas, en la parroquia San Fulgencio. La agrupación musical celebra esta actuación, enmarcada en la programación de actividades que realiza la parroquia en honor a su patrón. Entrada libre, hasta completar aforo.

DOMINGO, 18 de enero

Ruta Del Teatro a la Domus del Portico , a las 11:00 horas. La ruta comenzará en el Museo del Teatro Romano y al salir del monumento continuaremos hacia uno de los rincones más típicos del antiguo barrio de Pescadores, el callejón de la Soledad, para visitar los restos conservados en la Domus del Pórtico. Entradas en la web de Puerto de Culturas.

Ruta Lucrecia Prima, Ciudad de Carthago Nova, a las 11:00 horas, desde la Casa de la Fortuna. Un itinerario con el que conocer la vida cotidiana de Lucrecia Prima en la antigua Carthago Nova recorriendo los principales monumentos de la ciudad, desde su casa familiar, la domus de la Fortuna, siguiendo por el foro, el santuario de Isis, tomando un baño relajado en las termas o asistiendo al teatro. Entradas en la web de Puerto de Culturas.

EXPOSICIONES TEMPORALES

Las salas expositivas de la ciudad cuentan con diferentes muestras gratuitas para visitar:

Exposición de las obras presentadas al concurso para elegir cartel de la Semana Santa , hasta el 31 de enero, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy

, hasta el 31 de enero, en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy Exposición Centenario de la radio en Cartagena, hasta el 18 de enero, en el Palacio Consistorial

Además, el programa T-LA de invierno, organizado por Juventud del Ayuntamiento, ofrece un amplio catálogo de actividades para realizar durante el fin de semana. En varias de ellas es necesario realizar inscripción previa. Asimismo, los más pequeños podrán disfrutar de las actividades familiares en las bibliotecas municipales y otros espacios culturales. Por otro lado, desde Mayores del Ayuntamiento se ha diseñado para este otoño una amplia programación de actividades por todo el municipio, pensadas especialmente para este colectivo.