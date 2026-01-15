Los Nietos en Cartagena muestra su mejor cara: un nuevo parque infantil y mejoras en el paseo marítimo

El concejal del Distrito 7, Gonzalo López Pretel, visitó este miércoles la población costera de Los Nietos para informar a los vecinos de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Cartagena en materia de infraestructuras y servicios con una inversión de más de 125.000 euros.

Entre las principales novedades está la apertura al público del parque infantil de la plaza del Rocío, con una superficie 150 metros cuadrado. La instalación dispone de pavimento amortiguador de césped antiestático, torre de juegos con tobogán, columpio con asiento de tabla y cuna para los más pequeños, así como un carrusel inclusivo, garantizando la accesibilidad y la seguridad de los usuarios.

Además, en la zona se han colocado dos mesas tipo picnic en la zona exterior, favoreciendo la convivencia vecinal, y se han ejecutado rebajes de aceras para generar itinerarios peatonales accesibles en los pasos de peatones.

La inversión destinada a esta actuación ha sido de 48.000 euros, alcanzando los 70.000 euros si se incluyen las futuras instalaciones biosaludables previstas.

López Pretel anunció que en esta plaza también se completarán trabajos que incluyen la creación de zonas de sombra y la instalación de equipamientos para personas mayores.

En Los Nietos también ha informado el edil sobre la instalación de treinta papeleras y treinta bancos a lo largo del paseo marítimo de esta zona de la ribera sur del Mar Menor, con una inversión aproximada de 25.000 euros.

Los bancos incluyen 11 sillones fabricados en polietileno reciclado procedente de tapones de plástico, con estructura de acero galvanizado, apostando por materiales sostenibles.

Las papeleras instaladas mantienen el mismo diseño que las del resto del litoral del municipio, como Islas Menores, Mar de Cristal, La Azohía o San Ginés.

El concejal recordó que las competencias municipales en este espacio se centran en labores de mantenimiento, "siendo necesaria una inversión integral por parte del Estado para la renovación completa del paseo marítimo".

Asimismo, se ha actuado en el adoquinado y finalización de la plaza de Los Cuatro Santos, junto a La Pescadería, completando una intervención iniciada en 2022.

En esta fase se ha pavimentado con adoquín una superficie adicional de 300 metros cuadrados en la avenida de la Constitución, ampliando las zonas peatonales y de convivencia social y mejorando la ordenación del tráfico. La inversión realizada en esta actuación ha sido de 33.000 euros.

López Pretel señaló que estas actuaciones ya están finalizadas y que durante el nuevo año se continuará trabajando en Los Nietos y en otras poblaciones del distrito, como El Algar, Los Belones o El Llano del Beal en coordinación con la Junta Municipal y las distintas áreas del Ayuntamiento.

En este sentido, avanzó que los trabajos de remangado de playas se llevarán a cabo durante el mes de marzo, como en años anteriores, con personal especializado y las autorizaciones ambientales correspondientes, con el objetivo de preparar las playas de cara a Semana Santa, mejorando la arena seca y retirando las piedras acumuladas en el agua tras los últimos temporales.