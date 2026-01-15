Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medio ambiente

Encuentran microplásticos contaminantes en las aguas residuales de Cartagena tras el Carnaval

Un estudio evidencia la presencia de estas partículas dañinas que pueden afectar a la cadena alimentaria

Una edición pasada del carnaval de Cartagena.

Una edición pasada del carnaval de Cartagena. / A.C.

Santiago Ramón Torres

La Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) ha premiado al Trabajo Fin de Máster (TFM) que halló más plásticos en aguas residuales tras el Carnaval y otros eventos socioculturales masivos celebrados en la ciudad.

Las micropartículas de plástico son contaminantes que, también, se encuentran presentes en los océanos y en el aire que respiramos, lo que constituye una amenaza invisible que ha llamado la atención de científicos y autoridades en todo el mundo.

"Las aguas residuales constituyen una vía relevante de entrada de microplásticos en el medio ambiente y eventos socioculturales masivos, como el Carnaval, pueden influir en su cantidad y composición, dada la evidencia hallada de una mayor proporción de plásticos tras el evento", concluye el trabajo de Daniela Angulo Páez, la ingeniera colombiana que vino a Cartagena a realizar el Máster en Ingeniería Ambiental y de Procesos Sostenibles de la UPCT.

Los lodos del sistema EDAR de Cabezo Beaza "representan una vía crítica de transferencia de microplásticos hacia la cadena alimentaria", según la autora del trabajo

"Los resultados aportan evidencia para fortalecer estrategias de gestión sostenible de aguas y residuos, promover alternativas menos contaminantes en eventos culturales y avanzar hacia políticas públicas que consideren a los microplásticos como un contaminante emergente prioritario", abunda Angulo.

En la misma línea, Marta Doval, la directora del TFM, explica que "este estudio demuestra que las aguas residuales urbanas y sus subproductos son rutas clave de liberación y acumulación de microplásticos, cuya dinámica puede intensificarse por actividades socioculturales masivas como el Carnaval".

Si bien una fracción de microplásticos logra atravesar el sistema de tratamiento de la EDAR de Cabezo Beaza con cuyas muestras trabajó la alumna, la mayor proporción de estos contaminantes quedó retenida en los lodos primarios y secundarios, según indica el TFM premiado, que cifra en valores superiores al 97% la eficiencia en la retención de microplásticos de la depuradora analizada.

"Considerando que estos lodos suelen destinarse a usos agrícolas o a su disposición en suelos, representan una vía crítica de transferencia de microplásticos hacia ambientes terrestres y, potencialmente, hacia la cadena alimentaria humana. Por lo tanto, se requiere ampliar la atención científica y regulatoria hacia la gestión de lodos como reservorios de contaminación plástica", añade la autora del trabajo.

Estas son las seis Juntas Municipales de Cartagena sin presupuesto para asfaltado en 2026

Buceadores de Cartagena desactivan un obús de la Guerra Civil en Denia

Encuentran microplásticos contaminantes en las aguas residuales de Cartagena tras el Carnaval

Ecologistas en Acción pide Zonas de Bajas Emisiones en Cartagena con restricciones de acceso a los coches contaminantes

Los Nietos en Cartagena muestra su mejor cara: un nuevo parque infantil y mejoras en el paseo marítimo

Los trabajadores de Sabic salen a la calle: primera protesta contra el cierre de Lexan 1 en Cartagena

La Asociación Española Contra el Cáncer estrena sede en Cartagena

