Ecologistas en Acción pide Zonas de Bajas Emisiones en Cartagena con restricciones de acceso a los coches contaminantes

Ecologistas en Acción alerta de la necesidad de aumentar las medidas para luchar contra la contaminación en Cartagena. En concreto, apuestan por endurecer las Zonas de Bajas Emisiones, teniendo en cuenta que en Cartagena no limitan el acceso a los vehículos más contaminantes, entre otras alternativas para reducir la polución en el municipio.

Lo primero para conocer bien a qué nos enfrentamos es tomar los datos de forma adecuada, por lo que han demandado que en el proceso de modernización de la red de vigilancia atmosférica, al menos se establezcan dos estaciones urbanas que "nos ayuden a hacer un mejor diagnóstico de la evolución de los contaminantes en las diferentes calles y avenidas de la ciudad".

Según detallan la zona más contaminada desde el punto de vista de contaminantes relacionados con el tráfico es el entorno urbano. "Hemos sido muy críticos con las propuestas de las Zonas de Bajas Emisiones, del Ayuntamiento de porque no se plantean, como manda la Unión Europea y la ley estatal, estableciendo restricciones de acceso a los vehículos más contaminantes en el perímetro de esa área", señalan.

También explican que las ZBE son un elemento doble, que permite, por un lado, luchar contra la contaminación atmosférica en la ciudad y, por otro, contra el cambio climático.

Apuntan que es necesario desarrollar dos pilares básicos para frenar la contaminación urbana: disuadir del abuso de uso del vehículo privado y mejorar el transporte público. Para cumplir con este último elemento es necesario reforzar y mejorar la flota, los usos y las frecuencias del transporte público.

El tráfico urbano tiene una relación directa con la contaminación por dióxido de nitrógeno y en menor medida con otros contaminantes de los cuales se producen superaciones, sobre todo en los entornos urbanos del casco urbano de Cartagena.

Además, en Cartagena los ciudadanos están expuestos a la contaminación por ozono troposférico que en los meses de insolación, desde abril hasta septiembre, se supera han superado en las estaciones de la red de vigilancia atmosférica los valores que determina la Organización Mundial de la Salud, 100 microgramos por metro cúbico.

Desde Ecologistas en Acción alertan de que los contaminantes no son solamente un problema ambiental, sino un problema de salud pública. Por ejemplo, el ozono troposférico, a ser una molécula de tres átomos de oxígeno, tiene un carácter más oxidante y puede afectar al sistema respiratorio, especialmente a las personas vulnerables, entendiendo como tales la infancia, las personas con patologías previas o también las mayores.

Junto a esto, en Cartagena se puede encontrar también contaminación por partículas de diferentes tamaños, por un lado, las PM10 y por otro las PM2.5.

Asimismo, existe dispersión aérea de los suelos contaminados en el entorno de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. "En estos suelos contaminados la dispersión eólica de los vientos hace que estas partículas estén en el aire y puedan afectar a las personas y a los núcleos urbanos", inciden desde el colectivo ecologista.

En este aspecto hacen hincapié en que es necesaria una mayor coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente para trabajar en la inertización de los suelos contaminados de los productos de la actividad minera.

Desde Ecologistas en Acción recuerdan que las consecuencias más visibles para la salud de los ciudadanos al estar expuestos a la contaminación a largo, a medio y largo plazo son un aumento significativo de las afecciones broncopulmonares y de las afecciones cardiovasculares.

"Entendiendo también que la exposición continua y residencial a la contaminación acorta la vida. Ya hay estudios de la Agencia Europea de Medio Ambiente y del Instituto Carlos III de Epidemiología en el que se señala que la exposición continua acorta la vida, se producen muertes prematuras en un caso ya más extremo", exponen.