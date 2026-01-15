Buceadores de Cartagena desactivan un obús de la Guerra Civil en Denia

Un Equipo Especial de Desactivación de Explosivos de la Unidad de Buceadores de Medidas Contraminas de la Armada con sede en Cartagena ha neutralizado un proyectil de la Guerra Civil este miércoles en la playa de Albarana en Denia.

Miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil de Alicante descubrieron durante la realización de trabajos rutinarios de adiestramiento la presencia del posible artefacto, procediendo a dar aviso, a través de la Comandancia de la Benemérita de la misma ciudad, al Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima de la Armada en Cartagena.

El artefacto explosivo no explosionado se encontraba a cuatrocientos metros de la costa, sumergido a cuatro metros de la superficie y completamente camuflado con la vida marina, alejado de la zona de baño.

El Cuartel General de la Fuerza de Acción Marítima procedió a activar a un equipo especializado de buceadores en medidas contraminas que se desplazó a la zona para neutralizarlo “in situ” mediante el empleo de cargas explosivas especiales.

Trascurridas 6 horas tras la activación del equipo, en torno a las 15:20 horas, se llevó a cabo la detonación controlada que neutralizaría el artefacto localizado, eliminando el peligro y minimizando el impacto medioambiental.

Tras una última inmersión de comprobación, se dio finalmente por neutralizado el obus, finalizando la intervención y desactivando el dispositivo de seguridad.

La operación fue coordinada por la Comandancia Naval de Alicante, quien solicitó los apoyos locales necesarios para llevar a cabo la actuación, entre ellos, Policía Local de Denia, Policía Nacional, la Guardia Civil y su Servicio Marítimo quien apoyaría con su patrullera 'Rio Oja' y con el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el Club Náutico de Denia, la Cruz Roja apoyando con una embarcación y el SAMU que aportó una ambulancia con Soporte Vital Avanzado en apoyo a las operaciones de buceo.

Unidades de Buceo de la Armada y de Medidas Contraminas

La Armada tiene las competencias en el desactivado y neutralización de artefactos explosivos submarinos, labor que realiza en toda España a través de las diferentes Unidades de Buceo de la península y Canarias, dependientes del Almirante de Acción Marítima (ALMART), con sede en Cartagena.

La Unidad de Buceo y Medidas Contra Minas es la única Unidad de la Armada capacitada para neutralizar minas, labor que lleva a cabo con buceadores con especialización en técnicas específicas de inutilización de minas.