De chupitos hechos con recetas ancestrales a prótesis personalizadas: cinco startups de Cartagena que buscan financiación

El Auditorio y Palacio de Congresos El Batel de Cartagena acogió este jueves el VI Investor Day. Este evento, organizado por la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena, sirve como punto de encuentro a inversores y 'startups' que buscan impulsar su crecimiento.

Esta jornada está coordinada por la red de inversores privados 'e360BAN', y promovida por el Instituto de Fomento, COEC y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic).

Cinco 'startups' con modelos de negocio diferenciadores mostraron su proyecto a los posibles inversores como Daniel Martín de Cluby, quien presentó su plataforma para centralizar la reserva de deporte y servicios de salud y bienestar, facilitando a centros y profesionales la gestión de horarios y la ocupación de franjas ociosas. Martín explicó que el 74% de los deportistas son multidisciplinares, pero cada centro cuenta con un sistema diferente para hacer las reservas, lo que le impulsó a poner en marcha su empresa. Su negocio busca unos 300.000 euros para continuar el desarrollo del producto en un 60% y un 40% para invertir en publicidad, si bien en cuatro meses de comercialización han facturado 8.000 euros.

El ceo de Limbium, Alberto Martínez, mostró sus prótesis biónicas personalizadas, de diseño modular y orientadas a recuperar funcionalidad avanzada en amputaciones de miembro superior. En su caso Limbium quiere encontrar socios estratégicos dentro del mercado sanitario con clínicas o hospitales privados, que les ayuden a consolidarse a nivel nacional. "En España, la Seguridad Social puede cubrir hasta el 100% del coste de nuestras prótesis, siendo gratis para el paciente si cumple con los requerimientos médicos, algo que hace unos años era impensable", expuso.

También participó Automatizatehc, con una solución de gestión de relaciones con el cliente, automatización e IA en español para pymes que integra captación, seguimiento y postventa. Su ceo, Adrián Jiménez, comentó que automatizan el proceso de venta de las pymes aunque tengan un conocimiento nulo de tecnología, "integramos todos sus canales de ventas creando un portal unificado para que ahorren tiempo y ganen dinero aumentando su productividad". A cambio del 10% de la estructura empresarial buscan 100.000 euros de inversión.

Seidoc se presentó con la plataforma NexusDocs360, orientada a inteligencia documental para el ámbito legal de la mano de su ceo Javier Martínez, quien explicó que proporcionan a las empresas IA generativa dentro de su propia infraestructura, "con lo cual ya no tienen problemas de posibles fuga de datos como en el caso de herramientas como Chat GPT". Solicitan 500.000 euros por el 30% de la empresa y "sobre todo contar con gente especializada en este tipo de nichos de grandes empresas para poder ser el player número uno en España".

Por último Bevit Organic, especializada en bebidas funcionales orgánicas 'premium', sin azúcares añadidos y pensadas para una distribución más eficiente, al no requerir cadena de frío, llegó de la mano de su confundadora Marta Calvo. Han adaptado una receta ancestral al estilo de vida de hoy en día. Según sus cálculos, "por el 10% de la empresa son unos 200.000 euros, porque es un producto que lleva un escalado bastante grande con industrialización y tenemos que invertir en el obrador, y en marketing y publicidad, para hacer un lanzamiento eficaz y rápido".

El director del Info, Joaquín Gómez, destacó que "las estadísticas siguen demostrando la fortaleza del pulso emprendedor regional, ya que entre enero y noviembre del pasado año se crearon 2.783 empresas, un ocho por ciento más que el año anterior".

"Ese dato, que supone la creación en promedio de una empresa regional cada tres horas, demuestra que hay talento con ganas de conquistar mercado, proyectos que nacen con ambición y, cada vez más, con mentalidad tecnológica", añadió Gómez.

"Cuando el talento se sienta frente a inversores, nacionales e internacionales, no hablamos de una foto, constatamos una tendencia: la Región está entrando en el radar de la inversión privada porque cuenta con 'startups' solventes, soluciones escalables y un ecosistema que acompaña; desde el Gobierno regional vamos a seguir abriendo puertas para que las ideas innovadoras no se queden en promesa, sino que se conviertan en empresas que crecen y compiten", apuntó el director del Info.

La red de inversores privados 'e360BAN' está impulsada en el marco de Emprendedores360 y promovida por COEC para facilitar el encuentro entre inversores y 'startups'. La adhesión a la red se plantea sin coste ni comisiones por operaciones, con el objetivo de dinamizar el flujo de inversión y reforzar la cultura inversora vinculada al emprendimiento innovador.

Por su parte, la presidenta de COEC, Ana Correa, apostó por la puesta en valor de la facilidad de que las empresas puedan relacionarse y generar ideas "en este ecosistema único que tenemos en la Región de Murcia con el conocimiento de la Universidad Politécnica, la UCAM y la Universidad de Murcia. Tenemos que aprovecharlo para desarrollar iniciativas empresariales que nos permitan generar puestos de trabajo y riqueza".