Los trabajadores de Sabic salen a la calle: primera protesta contra el cierre de Lexan 1 en Cartagena

Casi medio millar de empleados de la planta de Sabic en La Aljorra, en Cartagena, se han manifestado este miércoles por la mañana a sus puertas para exigir garantías laborales ante el cierre de Lexan 1.

El presidente del Comité de Empresa, Pascual Sánchez, explicó a los medios de comunicación allí congregados que la asamblea, cuya convocatoria llevaba por eslogan "¡la mejor forma de ayudarnos es demostrar fuerza!", era para trasladar a los empleados las novedades tras las reuniones que han mantenido tanto con el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, como con el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras.

Lucas les anunció que lucharía por sus puestos de trabajo, así como que les facilitaría reuniones en Madrid con la cúpula del Ministerio de Industria.

Además, buscan seguir presionando a Sabic o Mutares, "el que sea que nos va a cerrar", para que acuda a hablar con los trabajadores.

El representante de los trabajadores anunció que se trata "de la primera concentración de muchas", porque "vamos a intentar por todos los medios traer a los directivos para que nos expliquen primero el impacto del cierre, el motivo del cierre y qué tienen pensado para minimizar este cierre".

Una vez que tengan esta información continuarán hablando con los partidos políticos y las instituciones, para buscar una salida a los trabajadores. Teniendo en cuenta que se trata de casi 400 despidos directos a los que se suman los puestos de trabajo indirectos que dependen de la planta Lexan 1.

Sánchez expuso que "hablamos de miles de familias, esta instalación lleva más de 30 años de servicio, estos trabajadores han demostrado su profesionalidad, su total entrega a un trabajo duro y penoso, y ahora Sabic abandona a familias enteras, hay matrimonios que quedan totalmente sin ingresos en sus familias".

Además, desde el Comité de Empresa desde que se conoció la compra por parte de la mercantil alemana han señalado con preocupación que la edad media de los trabajadores es de 50 años en adelante, "los más jóvenes tienes 45 años, hablamos de más de 150 trabajadores que superan los 54 años. Es una dificultad terrible para reubicarlos en el mercado laboral de la industria".

"Necesitamos un plan social que reactive, primero, la zona industrial y, segundo, que dé una solución a los más mayores. No podemos parar y tenemos que seguir con las reivindicaciones, aumentando la intensidad, hasta que alguien, Gobierno Nacional, Autonómico, o la dirección de la compañía, nos diga la solución", afirmó.

La próxima semana se reunirán en Madrid con los congresistas del PP, mientras que a la siguiente acudirán a la comisión de Industria de la mano del PSOE.

Asimismo, a la protesta tampoco faltaron los representantes de partidos como PSOE, MC, Podemos, Sí Cartagena o Vox, entre otros.

El portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, apostó por la unión "sin importar colores políticos" y pidió a las administraciones estatal, regional y local que aporten soluciones para los trabajadores teniendo en cuenta su formación en la Adle o reubicación en el Valle de Escombreras.

El líder de MC, Jesús Giménez Gallo, calificó de "inaceptable" la desindustrialización de la zona y afirmó que comenzó hace años sin que "Pedro Sánchez, López Miras y Noelia Arroyo, se dieran cuenta".