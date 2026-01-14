Las Pelotas Galileas regresan este sábado a Pozo Estrecho con autobuses gratuitos

La diputación cartagenera de Pozo Estrecho acogerá este sábado una nueva edición de Las Pelotas Galileas, una cita gastronómica y cultural profundamente arraigada en el municipio que este año llega acompañada de importantes novedades. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de dos autobuses gratuitos para facilitar la asistencia tanto de vecinos como de visitantes. El tradicional reparto de pelotas tendrá lugar a partir de las 14.30 horas.

Durante la presentación del evento, la concejala de Festejos, Francisca Martínez, definió la celebración como "una de las citas con más sabor de nuestro municipio" y subrayó el orgullo que supone para Cartagena mantener viva una tradición que nace "del campo y de nuestra tierra" y que cada año congrega a miles de personas en torno a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía local. La edil agradeció, además, la implicación de las asociaciones culturales, musicales, vecinales y festeras de Pozo Estrecho en la organización de los actos en honor a su patrón, San Fulgencio.

Martínez destaca que el traslado de la celebración al sábado ha resultado "un acierto"

Martínez recordó también que el traslado de la celebración al sábado ha resultado "un acierto", ya que ha permitido aumentar la participación, especialmente entre jóvenes y personas que anteriormente no podían acudir al celebrarse en día laborable, garantizando así la continuidad de la fiesta.

Acto de presentación de las Pelotas Galileas de Pozo Estrecho 2026 / Felipe García Pagán

El Ayuntamiento de Cartagena respalda esta edición con una subvención de 16.000 euros, recogida en los presupuestos municipales, con el objetivo de seguir impulsando una celebración que aspira a obtener el reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Autobuses gratuitos

Por su parte, la concejala de Turismo, Beatriz Sánchez, reafirmó el compromiso del Consistorio con la promoción de las tradiciones locales y anunció como principal novedad la habilitación de un servicio extraordinario de transporte gratuito para el sábado 17. El autobús partirá desde la parada de la UPCT del paseo Alfonso XIII a las 10.30 horas, con destino al recinto del Huerto de Paco Saura, escenario principal de las Pelotas Galileas. El regreso está previsto a las 16.30 horas.

En total se ofertan 130 plazas, aunque desde el Ayuntamiento no descartan reforzar el servicio con más autobuses en caso de alta demanda. Para utilizar este transporte será necesaria inscripción previa, que podrá realizarse a partir de las 17.00 horas de este martes a través de la web municipal, hasta completar aforo.