Instalaciones
Cartagena inaugura un nuevo parque canino junto al estadio Cartagonova
El espacio, ubicado en el parque de La Rambla, cuenta con más de 1.300 metros cuadrados y zonas de sombra
L.O.
Cartagena ha inaugurado un nuevo parque canino junto al estadio municipal Cartagonova, ubicado en el parque de La Rambla. El espacio, con una superficie superior a los 1.300 metros cuadrados, cuenta con zonas de sombra y elementos de juego para perros, y se suma a la instalación ya existente junto al Parque de la Rosa, en el barrio de Ciudad Jardín.
El concejal de Sanidad, Gonzalo López Pretel, ha asistido este martes 13 de enero a la apertura del nuevo recinto acompañado por el edil de Nuevas Tecnologías, Diego Lorente. Durante la presentación ante los medios, López Pretel ha señalado que este parque canino es el primero de una serie de nuevas áreas destinadas a mascotas que el Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha en el municipio.
El Ayuntamiento anuncia más áreas para perros en Cabo de Palos y Santa Ana
Aunque los futuros emplazamientos aún no están cerrados, el edil ha avanzado que dos de los próximos parques caninos se ubicarán en El Palmeral de Cabo de Palos y en el Parque de los Exploradores de Santa Ana.
"Desde el Área de Sanidad estamos en contacto con los vecinos y con los dueños de mascotas para conocer sus necesidades y determinar las mejores localizaciones", ha explicado López Pretel, quien ha subrayado que el Ayuntamiento "está escuchando lo que la gente necesita" y que existen presupuestos aprobados para seguir desarrollando este tipo de infraestructuras en Cartagena.
