Los vecinos de Los Nietos en Cartagena recogen más de 600 firmas para sustituir al concejal del distrito

La Asociación de Vecinos de Los Nietos, presidida por Nani Vergara, ha presentado 620 ante el Ayuntamiento de Cartagena para pedir la sustitución del concejal del distrito 7, al que pertenecen, Gonzalo López Pretel.

"Queremos que nos cambien el concejal tanto de Litoral como del distrito, porque es una persona que en tres años que lleva, en Los Nietos no ha hecho nada. Lo único que ha hecho ha sido arreglar una plaza, que era la más nueva que había en el pueblo y adoquinar una calle, cuando hay otras plazas y otras cosas mucho más importantes. ¿Por qué se hacen esas obras como prioritarias?", cuestiona Vergara.

La representante vecinal apunta que al presentarle esta cuestiones al edil les explicó que estas mejoras se realizaban porque estaban aprobadas por el Pleno Municipal y quedaron pendientes, "pero también está pendiente el asfaltado de la zona en la que se pone el mercadillo, al lado de la parada de FEVE de la pescadería, ahora llueve y la gente no puede ni tirar la basura, porque se llena todo de charcos, para mí eso es más prioritario".

Vergara critica que "es una persona que cuando se presenta una moción del pueblo, siendo de Litoral y del distrito, siempre dice que no, si va en contra de Los Nietos, ¿para qué lo queremos nuestro pueblo?".

Además, han presentado dos escritos, uno para conocer, a través del portal de transparencia, el procedimiento por el cual se han realizado los trabajos de mejora en el pueblo y otro exponiendo sus motivos para exigir el cambio del edil responsable de su zona.

Si bien, la presidenta vecinal deja claro que "no vamos en contra de ningún concejal ni del Ayuntamiento. Solamente pensamos todos que este pueblo está muy abandonado y muy dejado y queremos a alguien que nos represente en el Consistorio como concejal que es de Litoral y de distrito y que vele por los intereses de las 1.800 personas que estamos censadas".

"Para él la asociación de vecinos no existe", asegura. Vergara adelanta que seguirán con las protestas, como la que tuvo lugar hace unos meses por el centro de Cartagena y sus reivindicaciones no se limitarán al Ayuntamiento.

Por su parte, López Pretel cuestiona la recogida de firmas, que adelanta que revisará, y afirma que "ya me han llamado personas del pueblo para decirme que firmaron pensado que era para exigir mejoras, no para pedir que me cambiaran".

Además, el edil defiende que las actuaciones que se han hecho en el pueblo son mejoras consensuadas con los vecinos y que salieron adelante en el Pleno Municipal por unanimidad de todos los grupos políticos.

López Pretel no teme que esto afecte a su posición dentro del gobierno local, pues cuenta con la confianza de su ejecutivo. Asimismo, comenta que no entiende las palabras de Vergara, "ni entiendo que le moleste que hagamos adoquinado de una plaza, un parque infantil con juegos inclusivos y con aparatos biosaludables en la Plaza del Rocío solicitada y bienvenida por los vecinos".

"Tampoco entiendo que les molesten las nuevas papeleras y bancos en el paseo", expone, porque "nosotros escuchamos a todos los vecinos, estén en la asociación o no, pero también escuchamos a la asociación, como no puede ser de otra manera".

El concejal detalla que seguirá trabajando por los Nietos y por todos las demás poblaciones del Distrito que es muy amplio, ahora que "todos los vecinos tienen una Junta Municipal que los representa y que trabajaremos codo con codo con ella".