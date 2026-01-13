Un restaurante de Cabo de Palos celebra su décimo aniversario con una 'travesía' con escalas en forma de eventos y platos especiales

El restaurante Bocana de Palos ha dado comienzo oficial a la “Travesía 2026”, el proyecto con el que celebra su décimo aniversario y que se desarrollará a lo largo de todo el año. Esta iniciativa especial propone una forma distinta de celebrar: convertir el aniversario en un recorrido continuo de experiencias gastronómicas, eventos y acciones conmemorativas que se irán desplegando progresivamente, invitando a clientes y visitantes a formar parte activa de este viaje.

Desde su apertura en 2016, Bocana de Palos ha construido una identidad propia ligada al mar, a la cocina mediterránea y a una manera de entender la experiencia en torno a la mesa. Diez años después, el restaurante mira al futuro poniendo en valor todo el camino recorrido y apostando por un aniversario que se vive a lo largo del tiempo.

Un año de travesía

La “Travesía 2026” se desarrolla durante todo el año con propuestas gastronómicas, eventos y acciones especiales que se irán desvelando de forma progresiva. El objetivo es que el aniversario se viva como un viaje en movimiento, en el que cada etapa aporte una experiencia diferente

El acto inaugural tuvo lugar el pasado sábado 10 de enero en el propio restaurante, reuniendo a clientes habituales, amigos y al equipo que forma parte de Bocana de Palos. Durante la jornada, el izado de la bandera del 10.º Aniversario marcó oficialmente el inicio de esta travesía.

La celebración continuó con un brindis inaugural, en el que se ofreció a los asistentes una copa de bienvenida como agradecimiento a todas las personas que han acompañado al restaurante durante estos diez años, así como una invitación abierta a nuevos viajeros a sumarse al recorrido. La mañana estuvo amenizada con música en directo, creando un ambiente cercano y festivo.

Bandera izada con motivo del X aniversario del restaurante / Bocana de Palos

Próximas escalas

El viaje se irá construyendo mes a mes. La primera parada tendrá lugar en febrero, con el lanzamiento de un postre inédito creado especialmente para el aniversario y la presentación de un menú especial de San Valentín. En marzo, el protagonismo será para los “platos rescatados”, una selección de recetas que regresarán temporalmente a la carta.

El resto de experiencias, eventos y sorpresas se irán desvelando progresivamente a lo largo del año, manteniendo el hilo narrativo del viaje y reforzando la idea de un aniversario vivo y en constante evolución.

“Diez años navegando juntos”

Bajo este eslogan, Bocana de Palos pone en valor una trayectoria de una década construida alrededor del mar, la cocina mediterránea y los momentos compartidos con quienes se sientan a su mesa. El restaurante se ha consolidado como un referente en la Región gracias a la fidelidad de sus clientes y a una propuesta coherente, cuidada y ligada a su entorno.

La Travesía 2026 marca así el comienzo de una nueva etapa: un año para celebrar lo vivido, agradecer el camino compartido y seguir navegando con la misma esencia que ha definido a Bocana de Palos desde sus inicios, con la mirada puesta en todo lo que queda por disfrutar en el entorno privilegiado de Cabo de Palos.