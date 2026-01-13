La Policía Local hace frente a dos okupaciones este fin de semana

Este fin de semana la Policía Local, a través del 092, recibió la llamada de una mujer que, víctima de un fuerte estado de nervios, solicitaba que una unidad de policía se desplazara a su domicilio. Cuando los funcionarios municipales llegaron a la vivienda, en el barrio de Los Dolores, fueron informados por la mujer que su expareja la tenía acosada y sometida a un chantaje emocional y maltrato psicológico constante, así como que en ocasiones anteriores la había llegado a agredir físicamente.

El presunto autor, varón de 37 años, se encontraba en ese momento en el interior del domicilio de la víctima, donde se había personado minutos antes para insultarla y vejarla, en presencia de un hijo común menor de edad. Los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para su puesta a disposición judicial.

La segunda de las detenciones se llevó a cabo en la diputación de Alumbres la noche este sábado, cuando la víctima alertó al 092 que acaba de ser agredida físicamente por su expareja con la que aún seguía compartiendo domicilio. Tras la llegada de la dotación policial, el varón que se encontraba en la puerta de la vivienda, reconoció a los agentes que le había propinado una patada en el abdomen, procediendo inmediatamente a su detención.

El viernes también se instruyeron diligencias por dos delitos de usurpación de vivienda, en las diputaciones de El Plan y de La Magdalena. En uno de los caos, el arrendatario de la vivienda la había subarrendado a una pareja que junto a su hijo menor llevaba varios días residiendo en ella, todo esto sin conocimiento de la propietaria del inmueble que fue quien inicialmente denunció la ocupación antes de esclarecerse la circunstancia mencionada tras localizar al arrendador legal.

El el caso de Los Molinos Marfagones, en la diputación de La Magdalena, los 'okupas' entraron a la vivienda, una casa antigua de gran tamaño, propiedad de cuatro hermanas y este lunes todavía seguían allí, según informaron los vecinos. Estos aseguraron que les han visto realizando labores del hogar como barrer las hojas de la parcela. Fuentes municipales confirmaron que en ninguno de los dos casos se han producido desalojos.

Por último, los agentes abrieron diligencias por un presunto delito de quebrantamiento de condena a un varón de 42 años, por incumplir una orden de alejamiento hacia su madre y que fue dictada como medida cautelar por la justicia. Los hechos se produjeron el viernes cuando el supuesto autor se personó en el domicilio familiar del barrio de Los Mateos exigiendo la entrega de dinero y sustrayendo del interior una video consola, abandonando el lugar antes de la llegada de los funcionarios de policía.