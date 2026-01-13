La Policía Local de Cartagena pone coto al botellón en El Molinete

El incendio este sábado en el recinto del Parque Arqueológico de El Molinete en Cartagena, en las inmediaciones de la zona de la cafetería, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de su mantenimiento y protección, sobre todo tras las quejas de vecinos y colectivos sociales. En concreto, la Coordinadora de El Molinete, afirmó al día siguiente que "no es un accidente aislado, sino la consecuencia lógica de años de abandono premeditado y de especulación vergonzosa".

A preguntas de esta redacción este lunes fuentes municipales afirmaron que durante todo el año el área de Patrimonio mantiene las labores de limpieza y desbroce de vegetación en el entorno de éste y el resto de monumentos, para minimizar riesgos de incendio.

Además, según han podido comprobar los operarios del servicio municipal de Jardines, "el incendio se produjo en una zona ajardinada, no en un espacio donde hubiese crecido la vegetación sin control".

Otra de las quejas más repetidas al conocerse este suceso era la presencia de jóvenes los fines de semana haciendo botelleo, cuando el parque arqueológico ya no está abierto al público. La orografía del terreno y la oscuridad se conjugan haciendo del yacimiento un lugar propicio para este tipo de actividades, a lo que se une la continúa presencia de la Policía Local en las zonas tradicionales de 'botellón', como la explanada del antiguo CIM.

Según explicaron desde el Ayuntamiento de Cartagena, en cuanto a la vigilancia, la Policía Local, enmarcada dentro de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, cuenta con un dispositivo especialmente activo los fines de semana a través de las unidades del Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC).

Durante el año 2025 los 'panteras negras', conocidos así por el animal que aparece en su escudo, han realizado 103 intervenciones en la zona para controlar actos vandálicos, tales como consumo de alcohol, ruidos y daños en el mobiliario.

Actualmente, dos equipos especializados cubren treinta puntos estratégicos de la ciudad para asegurar una respuesta rápida en áreas sensibles como esta, detallaron.

Además, se bajaran posibles cambios en los horarios o accesos para evitar los incidentes y los responsables técnicos están evaluando la situación tras el incendio del sábado.

Anuncian que todas las opciones, incluyendo el adelanto del cierre o mayores restricciones de entrada, están sobre la mesa y se decidirán basándose en informes de seguridad para garantizar la protección absoluta del yacimiento.

"Nuestra prioridad es asegurar la tranquilidad de los ciudadanos y proteger la integridad de los monumentos que definen nuestra identidad", concluyen desde el ejecutivo local.