Cartagena cuenta con nuevo parque canino junto al Cartagonova y abrirá dos más en Santa Ana y Cabo de Palos

Cartagena cuenta con un nuevo parque canino junto al estadio municipal Cartagonova, en el parque de La Rambla, y abrirá dos más en Santa Ana y Cabo de Palos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El espacio abierto este martes, que se suma al existente junto al parque de la Rosa, en Ciudad Jardín, dispone de juegos para canes y sombra en un espacio de más de 1.300 metros cuadrados.

El concejal de Sanidad, Gonzalo López Pretel, ha asistido a la apertura de este nuevo parque canino junto al edil de Nuevas Tecnologías, Diego Lorente.

Aunque los futuros emplazamientos están por concretarse, López Pretel ha adelantado que dos de ellos se ubicarán en El Palmeral de Cabo de Palos y el Parque de los Exploradores de Santa Ana.

"Desde el Área de Sanidad estamos en contacto con los vecinos y los dueños de mascotas, para ver sus necesidades y las mejores localizaciones. Estamos escuchando lo que la gente necesita y contamos con presupuestos aprobados para llevar a cabo estos nuevos parques caninos", ha concluido.