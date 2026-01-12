Últimos días para renovar el permiso de estacionamiento para residentes en Cartagena
Se prorroga de forma automática por un año más una vez se realice la transferencia bancaria por importe de 25 euros
Últimos días para renovar el permiso para estacionar el vehículo en zona naranja de residente en Cartagena, teniendo en cuenta que el plazo para realizar el trámite vence el próximo 31 de enero.
La renovación será efectiva de forma automática por un año una vez se realice la transferencia bancaria de la tasa, que tiene un importe de 25 euros.
En el concepto debe figurar el nombre del titular y la matrícula del vehículo. Asimismo, el número de cuenta bancaria al que realizar la transferencia es ES05 0081 5534 2000 0104 0115 con Estacionamientos y Servicios como beneficiario.
La autorización de residentes permite emplear el aparcamiento en la zona asignada sin límite de tiempo, aunque el estacionamiento estará supervisado por el personal de la O.R.A.
Los ciudadanos interesados en tener uno de estos permisos pueden encontrar toda la información en la página web de la ORA.
