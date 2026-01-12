MC denuncia la inauguración de un paso de peatones inaccesible en La Palma en Cartagena

MC Cartagena critica duramente la inauguración por parte del Gobierno Local de un paso de peatones "inaccesible" en la diputación de La Palma, una actuación que, según la concejal de la formación local María Antonia Pérez Galindo, "retrata a la perfección la política de fachada del PP y Vox en los barrios y diputaciones del municipio".

La edil lamenta que el Ejecutivo presuma de premios en materia de accesibilidad mientras inaugura infraestructuras que "no cumplen los mínimos para las personas con movilidad reducida".

"¿Te imaginas fardar de tener un premio de municipio accesible y venir a inaugurar un paso de peatones sin rebaje? Pues así funciona el gobierno del PP y Vox en Cartagena", denuncia Pérez Galindo, quien subrayan que se ha llegado al extremo de "inaugurar un paso de peatones que no es accesible".

Para MC, este hecho "evidencia la desconexión del Gobierno local con la realidad cotidiana de los vecinos y la falta de planificación en unas actuaciones que se presentan como grandes logros cuando en realidad son meros parches".

Desde el partido local apuntan que "hoy las únicas inversiones reales en La Palma en los últimos años se reducen a la inauguración de dos pasos de peatones, mientras que cuando MC formaba parte del Gobierno municipal existían presupuestos participativos que permitieron a los vecinos decidir directamente el destino de los recursos públicos".

"Gracias a esa herramienta se hicieron proyectos de calado en La Palma, como el campo de fútbol o la rehabilitación de la Plaza de las Peñas, entre otras actuaciones concretas y útiles para la diputación", recuerda la edil.

Desde MC afirman que los presupuestos participativos hicieron posible mejoras en barrios y diputaciones, como la construcción de campos de fútbol en El Albujón, La Palma o La Aljorra, la renovación del alumbrado público en La Palma, una senda ciclable en la carretera de Santa Ana, renovación de aceras, entre otras mejoras e inversiones reales que llegaban a todos los puntos de municipio.

Precisamente, MC Cartagena planteó en el Pleno de presupuestos una enmienda para recuperar esta iniciativa, pero el Ejecutivo local rechazó dicha propuesta, "dotada con dos millones de euros destinada a este fin, optando en su lugar por el 'menudeo' del dinero público a través de los concejales de distrito".

"PP y Vox se han cargado una herramienta real de participación ciudadana porque no tienen modelo de municipio y prefieren hacer política de escaparate", concluye Pérez Galindo, quien resume así la gestión del Ejecutivo local en barrios y diputaciones: "inaugurar pasos de peatones, uno pedido por MC hace cinco años y otro que ni siquiera es accesible".