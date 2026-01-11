El Parque Arqueológico de El Molinete en Cartagena, en llamas

Vecinos y transeúntes del centro de Cartagena dieron este sábado la voz de alarma por un incendio en el Parque Arqueológico al divisar una densa columna de humo y llamas, que alcanzaron gran altura.

El fuego comenzó sobre las nueve menos cuarto de la noche de este sábado 10 de enero. Las llamas comenzaron en la zona cercana a la cafetería situada en el cerro y desprendiendo una humareda de varios metros de altura.

Según informaron desde el Parque de Bomberos de Cartagena acudieron a sofocarlo “de modo urgente un camión totalmente equipado con sus seis efectivos, quedando apagado en 15 minutos”. Ahora queda determinar origen de las llamas en uno de los yacimientos más visitados de la ciudad.

Sin embargo, para algunos parece estar claro qué ocasionó las llamas, pues algunos vecinos residentes cercanos al lugar aseguraron que “todo parece indicar que el fuego se haya producido de modo intencionado, ocasionado por los adolescentes que hacen botelleos”.

Asimismo, aprovecharon la ocasión para volver a denunciar que el Parque Arqueológico no tenga redactado su propio Plan Director, a pesar de que se lleva reivindicando desde hace muchos años. “Si ya estuviera hecho, este incendio no se habría producido”, afirmaron.