El Cañar celebra su tradicional Romería de la Virgen de la Luz

El Cañar vivió su tradicional Romería de la Virgen de la Luz en la que más de 250 personas participaron en un gran día de devoción, convivencia vecinal y ‘cuadrilleo’.

La jornada empezó a las 8 de la mañana en la Iglesia de San Antonio de Padua de Tallante con un responso y la impartición de la bendición por el párroco, Ángel Moraleda, acompañada de los cantes de la Cuadrilla de Tallante. Posteriormente, la Asociación de Vecinos del pueblo sirvió un desayuno gratuito compuesto por chocolate y bollos.

No obstante, la romería comenzó sobre las nueve. La ruta fue hacia El Cañar entrando en el Parque Natural de La Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio protegido y presidido por el imponente ‘Tajo Peñas Blancas’, la cumbre más elevada del campo de Cartagena pues tiene una cota de 625 metros sobre el nivel del mar.

Los romeros atravesaron los caminos bordeados por bancales delimitados con pedriza de terreno y caracterizados por los centenarios pozos de agua. De este modo contemplaron su bello paisaje compuesto por árboles como almendros, algarrobos, higueras, palas, parras, naranjos, manzanos, limoneros, perales, mandarinos, ciruelos y cipreses y, también, arbustos como espartos, hinojos, adelfas, tomillos, romeros, palmitos o esparragueras.

Durante el recorrido se realizaron las tradicionales paradas en los hogares de los vecinos Pérez Subiela y Molero Pérez, Ascensión y Pepe, Alfonso García Vera ‘El Claro’, Salvador Ardil ‘El Moreno’ - entregando sendos ramos de flores en ambos lugares por haber sido ‘cuadrilleros’ - y Trinidad y Zoilo. La cuadrilla les cantó a las familias, sus amigos y difuntos haciéndoles rogativas.

Casi al mediodía -sobre las once- el cortejo llegó a la ermita de Santiago Apóstol del Rincón de Sumiedo donde se sirvió un aperitivo por gentileza de su Asociación de Vecinos. Posteriormente se procedió al traslado en vehículo de la Virgen de la Luz y los romeros por la Rambla de El Cañar hasta la Finca Los Mínguez donde se encuentra la histórica y antiquísima ermita.

Una vez allí empezaron los Cantes de Pascua y los bailes por parte de las Cuadrillas de Tallante, Isla Plana, Perín y Balsicas que estuvieron acompañados por ‘cuadrilleros’ de Las Palas y La Aljorra. Todos despertaron bailes y grandes aplausos entre los asistentes.

Asimismo, Magdalena Espejo puso un puesto de su libro ‘El Obrero y la tradición cuadrillera’, escrito sobre su abuelo Francisco Solano. Nacido en 1911 en el Rincón de Sumiedo, fue uno de los primeros maestros de los ‘Cantos de Pascua’ del campo de Cartagena acompañando a las cuadrillas por múltiples lugares durante toda su vida. También hubo un punto de información del Parque Natural que atendió a las personas interesadas en profundizar sobre las interesantes riquezas del entorno.

Sobre la una y cuarto se celebró la Santa Misa de campaña por el sacerdote Andrés Vera, párroco de Alumbres y Portmán. En su homilía expuso que «los Evangelios nos narran que, al ser bautizado el Señor, se abrió el cielo. Eso mismo es lo que nos ofrece la Virgen de La Luz: traernos la luz del cielo».

La Eucaristía estuvo acompañada por la Rondalla de Isla Plana que interpretó canciones de misa huertana comenzando con Cantos de Pascua y, posteriormente, entonó ‘Malagueña por Águilas’, ‘María de Lorca’, ‘Seguidillas de jó y já’, ‘Fandango de Cieza’, ‘Alegrías de Ulea’, ‘Malagueña de Raiguero’, ‘Fandanguillos de Yecla’ y ‘Olé - olé’.

Posteriormente se procedió a la gran comida en el amplio terreno de la finca en la que los romeros llevaron sus propios alimentos y bebida, como es habitual en cualquier romería.

Asimismo, la Comisión de fiestas de Tallante puso a la venta empanadillas y bebidas y se repartieron morcillas y migas por cortesía de María José Martínez García Antonio Martínez Díaz, propietarios de los alojamientos rurales ‘Las Casas del Nene’ y ‘La Nieta del Gasero’.

Ya por la tarde, pasadas las cinco, se pudo apreciar la imagen de la Virgen de la Luz a la Iglesia de San Antonio de Padua de Tallante, momento en el que se cantó la Salve y se dio por finalizada la romería. Al despedirse, todos los asistentes coincidieron en reconocer el gran trabajo abnegado y desinteresado que ha desempeñado Juan Diego Celdrán, guion de la Cuadrilla de Tallante, para que la romería se haya podido realizar.

Asistentes

La jornada contó con la presencia de la diputada nacional Caridad Rives; la concejal de Festejos, Francisca Martínez Sotomayor; la concejal de Hostelería, Belén Romero; los concejales de Movimiento Ciudadano Jesús Giménez Gallo y Enrique Pérez Abellán; así como los concejales socialistas Manuel Torres, Isabel María Andreu y Pencho Soto.

También asistieron las presidentas de las Junta Vecinales de Perín y de Isla Plana-La Azohía, Pepi Méndez y Ana Agustina Martínez, respectivamente; la presidenta de la Asociación de Vecinos de Tallante, María José Madrid; y la del Rincón de Sumiedo y El Cañar, Josefa de la Morena.

Asimismo, no quisieron perderse la romería José Sánchez Conesa, Cronista Oficial de Cartagena; y Pedro Luis Ros y Juan Gómez Ayala, presidente y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Isaac Peral’, respectivamente.

Como todos los años, esta romería de la zona Oeste de Cartagena se llenó de fieles en un gran día marcado por la devoción, convivencia vecinal y ‘cuadrilleo’, pues la jornada estuvo protagonizada por los Cantos de Pascua de la cuadrillas, la manera en la que El Cañar honra tradicionalmente a su Virgen. Es parte intrínseca de la centenaria identidad de la romería cuyos orígenes se remontan al siglo XVII.

La romería estuvo organizada por la Cuadrilla de Tallante y las Asociaciones de Vecinos de Tallante y del Rincón de Sumiedo y El Cañar; con la colaboración de la parroquia de San Antonio de Padua de Tallante; la Junta Vecinal de Perín; la Junta Vecinal de Isla Plana-La Azohía; y la concejalía de Festejos el Ayuntamiento de Cartagena.