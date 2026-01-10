A la venta las entradas para el XXIII Concurso de Chirigotas de Cartagena
Las localidades para las galas del pabellón Wssell ya se pueden adquirir en El Corte Inglés
La Opinión
Las entradas para el XXIII Concurso de Chirigotas Ciudad de Cartagena, dentro de la programación del Carnaval 2026 y que se celebrará del 11 al 13 de febrero en el auditorio El Batel, ya están a la venta en la web del auditorio y en la taquilla del espacio cultural, de 10:00 a 15:00 horas.
Como en anteriores ediciones, el XXIII Concurso de Chirigotas Ciudad de Cartagena contará con dos semifinales, los días 11 y 12 de febrero, a las 21:00 horas; así como una gran final el día 13 de febrero, con doble pase, a las 20:00 y 23:30 horas.
Además de los grupos participantes, las galas de las semifinales contarán con la actuación, fuera de concurso, de una chirigota gaditana. En esta edición, será La Chirigota del Canijo.
La Federación del Carnaval de Cartagena ya ha puesto a la venta las entradas para los eventos del Carnaval 2026, que se celebrará del 6 al 17 de febrero.
Las localidades para las galas del pabellón Wssell de Guimbarda, que tiene un precio entre 4 y 6 euros, se pueden adquirir en El Corte Inglés.
En concreto, se pueden comprar las entradas para la Gala Reina Infantil, 7 de febrero, Gala Reina Adulta, 7 de febrero, Concurso de coreografía infantil, 8 de febrero, concurso de coreografía adulta, 8 de febrero, Gala Drag, 9 de febrero y Gala del Rey, 10 de feberero.
