Los espacios naturales y la arquitectura de Cartagena, materia de estudio

La Universidad Popular de Cartagena arranca 2026 con 38 cursos modulares de enero a mayo. El plazo de matriculación para las 513 plazas se abrió el pasado mes de diciembre y esta semana ya han comenzado varias de sus formaciones. Durante los primeros meses de este año, los interesados podrán aprender más sobre los espacios naturales de Cartagena, la arquitectura del municipio o algunas disciplinas artísticas como la composición musical. Toda la información sobre los cursos y el proceso de matriculación está disponible en la web de la universidad.

Una de las novedades en la oferta formativa para esta temporada es el curso titulado Valores naturales de los espacios protegidos del término municipal de Cartagena, que imparte durante este mes de enero la bióloga Clara Sansano en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Se realizarán sesiones teóricas semanales y salidas a diferentes espacios naturales como la sierra del Roldán, Rambla del Cañar, Parque Regional de Calblanque, Monte Cenizas y Peña del Águila; así como a las salinas de Marchamalo.

Además, el 26 de enero arrancará el curso Cartagena: arquitectura y ciudad, con el que los participantes podrán conocer mejor Cartagena a través de su configuración urbana y evolución histórica. Será impartido los lunes y miércoles, de 19:00 a 20:00 horas en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy por Antonio Jesús García Monteagudo, arquitecto y jefe del departamento Información Urbanística del Ayuntamiento. Los alumnos podrán conocer más sobre espacios como el Museo del Teatro Romano, el ARQVA o la rehabilitación del antiguo CIM como Facultad de la UPCT, entre otros espacios. Habrá sesiones teóricas y diferentes visitas guiadas a intervenciones arquitectónicas.

La música también es protagonista en la oferta formativa de la Universidad Popular, ya que se va a impartir por primera vez un taller práctico de composición musical. Con esta iniciativa, que se realizará en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy los sábados, de 10:00 a 12:00 horas, desde el 31 de enero hasta el 18 de abril, los participantes conocerán las herramientas básicas para grabar, editar y producir maquetas de forma casera y accesible.

Asimismo, los interesados podrán inscribirse a las diferentes propuestas que la Universidad Popular ha puesto en marcha para este semestre. De esta manera, las formaciones se dividen en las siguientes áreas: formación, idiomas, nuevas tecnologías, artes plásticas, artes escénicas, humanidades, salud y bienestar, rutas, medioambiente, talleres infantiles, artesanía o tradición y cultura popular.

La oferta de estas formaciones modulares se desarrolla en paralelo a los cursos de larga duración, que se vienen realizando desde octubre y que finalizarán en mayo; así como a las actividades y formaciones de interés que la agenda ofrece mensualmente. Todo ello conforma una propuesta formativa dinámica que trata de responder a las tendencias actuales y a las necesidades de aprendizaje de la ciudadanía.