La empresa del huerto solar de Los Belones pide al Ayuntamiento de Cartagena retomar las obras

La empresa promotora de dos proyectos agrovoltáicos en Los Belones, un híbrido que combina las plantas fotovoltáicas y la agricultura, Nefer Power, defiende la legalidad de las actuaciones y alerta de las consecuencias económicas, jurídicas y reputacionales de la paralización de las obras por parte del Ayuntamiento de Cartagena.

Tras las dudas de los vecinos sobre la legalidad de los informes que amparan su puesta en marcha, desde la mercantil defienden que ambos proyectos han superado un procedimiento de evaluación ambiental riguroso y prolongado, culminado con la emisión de un Informe de Impacto Ambiental favorable por parte del órgano ambiental competente.

Desde la empresa aclaran que los proyectos no se ubican, ni total ni parcialmente, en espacios de la Red Natura 2000, ni generan afección alguna sobre áreas protegidas, tal y como recoge el informe de la Dirección General de Medio Natural de 16 de febrero de 2022, que concluye que «los proyectos objeto de este informe no tienen relación directa con el espacio Red Natura ni son necesarios para su gestión».

Asimismo, los proyectos no se localizan en el Parque Regional de Calblanque, y como medida adicional de protección ambiental, el órgano ambiental estableció una banda de amortiguación de 100 metros entre los proyectos y el límite del Parque, incrementada voluntariamente por la promotora hasta 175 metros, «reforzando la inexistencia de impacto sobre el espacio protegido».

La junta Rectora del Parque Regional de Calblanque, a través de su director conservador, informó favorablemente también, imponiendo las medidas que consideró oportunas para garantizar la no afección al Parque Regional.

«En Nefer Power hemos actuado con absoluto respeto a la legalidad y escrupuloso cumplimiento de todas las exigencias ambientales, colaborando en todo momento con la Administración», señalan.

Además, anuncian que han realizado una optimización del diseño que les ha permitido que una de las plantas haya liberado 1,5 hectáreas adicionales junto a la zona más próxima al núcleo urbano, alejando otros 75 metros más las instalaciones respecto a la banda de amortiguación del Parque Regional.

El próximo viernes ofrecerán una charla informativa para resolver dudas de los vecinos en la Omita

Asimismo, apuntan que, durante la tramitación de los permisos pertinentes por parte de la administración autonómica, han recabaron informes de la Dirección General de Bienes Culturales, la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, la Confederación Hidrográfica del Segura, el Ayuntamiento de Cartagena, la Dirección General del Agua, el Servicio de Ordenación del Territorio y el Servicio de Información e Integración Ambiental.

Desde la mercantil explican que también consultaron a entidades sociales y ambientales, como Ecologistas en Acción y la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), sin constar emisión de informes de alegación alguna en los plazos establecidos.

La compañía lamenta que «se cuestione, sin base técnica, un procedimiento desarrollado durante más de un año» y reafirma «su respeto al trabajo independiente y riguroso de los técnicos de las diferentes direcciones generales de Medio Ambiente que intervinieron en la evaluación».

«Nuestro compromiso ha sido siempre la transparencia, el cumplimiento estricto de la legalidad y la colaboración leal con la Administración pública», afirman.

Han rediseñado uno de los proyectos para liberar 1,5 hectáreas adicionales junto al núcleo urbano

Sobre la paralización de las obras que ordenó Urbanismo hace unas semanas, alegando que el proyecto presentado no era el mismo que se estaba realizando, apuntan que «sin expediente sancionador, denuncia formal ni pronunciamiento técnico desfavorable, el Ayuntamiento de Cartagena acordó la suspensión cautelar de las obras, generando una situación de indefensión con importantes consecuencias económicas, jurídicas y reputacionales».

No obstante, la compañía confía en que, tras un análisis completo y sereno de los expedientes, «se restablezcan la seguridad jurídica, el equilibrio institucional y la confianza en los procedimientos públicos, evitando que actuaciones plenamente autorizadas se paralicen por factores ajenos a criterios técnicos y legales».

Además, anuncian que, para mantener informada a la comunidad sobre el desarrollo de los proyectos, representantes de Nefer Powe ofrecerán una sesión informativa el viernes 16 de enero, a las 20.30 horas, en la Oficina Municipal de Información y Tramitación Administrativa (omita) de Los Belones, dirigida a vecinos y personas interesadas, en la que se expondrán todos los detalles y se resolverán dudas sobre los proyectos.