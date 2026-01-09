Los vecinos de San Ginés en Cartagena, cansados de caerse en el mismo socavón

Al igual que hay puntos negros en las carreteras por el abultado número de accidentes que en ellos tienen lugar, los vecinos de San Ginés en Cartagena tienen su propio punto negro en una de las aceras del barrio. En concreto, está ubicado en la Avenida Pintor Portela en la intersección con el parque García Pagán y la calle Este.

En este área, que está adoquinada, muchas de estas piezas ya no se encuentran unidas entre sí y en algunos de los casos hay un socavón. El estado en el que se encuentra la plaza ha provocado que varios vecinos hayan sufrido caídas, el último de ellos un señor de avanzada edad que acabó policontusionado y con moretones por todo el cuerpo.

"La zona lleva casi tres años en estas condiciones y los ciudadanos están sufriendo accidentes debido al estado del pavimento. Es necesaria una respuesta urgente del Ayuntamiento para esta infraestructura para arreglarla", denunció el portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, quien se ha desplazado hasta el lugar en varias ocasiones a conocer las reivindicaciones de los vecinos.

Desperfectos en la acera, en el barrio de San Ginés / Iván Urquízar

Torralba se plantea, en el caso de que no se tomen las medidas pertinentes en poco tiempo por parte de la administración municipal, dar aviso a la Policía Local para que proceda a precintar la zona o la propia infraestructura, "para que no le pase a más gente y que evite que pueda ocurrir cualquier accidente más a los transeúntes. La zona no está transitable".

La asociación de vecinos también ha solicitado al Consistorio la reparación de esta zona.

Además, también exige la intervención urgente en otro socavón que "en cualquier momento se convierte en un agujero porque ya no hay tierra debajo y puede haber un accidente. Hay un pronunciamiento muy grande de hundimiento que lleva bastante tiempo". En este caso está localizado en la calle Tomás Guillén.

Asimismo, en el próximo Pleno Municipal el portavoz de Sí Cartagena presentará varias iniciativas relacionadas con mejoras en la zona como la recuperación de las letras de gran tamaño colocadas en una rotonda con el nombre del barrio, el arreglo de las zonas dañadas en la acera y el bacheo de las calles que lo necesiten.

La instalación de las letras en la rotonda fue una iniciativa del propio Torralba cuando llevaba la cartera de Vía Pública, que luego se fue replicando en otras zonas del municipio, siendo San Ginés la primera que las tuvo.