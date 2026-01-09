Un robot controlará el aire y el ruido en el Puerto de Cartagena

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) desarrollarán un robot terrestre que recorrerá el entorno del Puerto de Cartagena para monitorizar variables ambientales como la calidad del aire o los niveles de ruido. El proyecto ha sido seleccionado por la Cátedra de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, junto a otras dos propuestas presentadas por investigadores de la Universidad de Murcia y la propia UPCT.

El sistema robótico terrestre de bajo coste para la monitorización ambiental será desarrollado por un equipo dirigido por Nieves Pavón e integrado por Juan Antonio López, Jesús Damián Blasco y Jorge Juan Feliu, profesores de la Escuela de Ingeniería Industrial. El objetivo del proyecto es la recolección autónoma y sistemática de datos ambientales mediante una solución innovadora, escalable y adaptable a las condiciones del puerto.

El sistema consistirá en un robot móvil terrestre equipado con sensores de bajo coste capaces de medir temperatura, humedad, niveles de ruido y calidad del aire, incluyendo partículas y gases. Además, incorporará un módulo de visión por computador para la detección y clasificación básica de residuos sólidos visibles.

El sistema también permitirá identificar focos de acumulación de residuos

Los datos obtenidos se integrarán en una plataforma web que permitirá su visualización en tiempo real y la generación automática de informes destinados a los gestores portuarios. El sistema facilitará así la identificación de focos de acumulación de residuos, la optimización de las tareas de limpieza y la toma de decisiones basada en datos.

La Cátedra de Medio Ambiente Autoridad Portuaria de Cartagena–Campus Mare Nostrum financia cada año con 15.000 euros tres proyectos de investigación, con un plazo de ejecución de doce meses. El prototipo robótico será diseñado, construido y probado en el Puerto de Cartagena a lo largo de este año.

El equipo liderado por Nieves Pavón cuenta con experiencia previa en el desarrollo de soluciones tecnológicas, entre ellas un robot destinado a ayudar a personas mayores a realizar ejercicios de estimulación y prevenir caídas, así como la creación de la empresa de base tecnológica JUNO Smart Digital Solutions.

RSC en los espacios de la Red Natura 2000

Otro de los proyectos seleccionados se centra en el ámbito de la sostenibilidad y ha sido propuesto por el profesor de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT Djamil Tony Kahale Carrillo. La iniciativa plantea desarrollar y evaluar un modelo de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que integre la conservación y gestión sostenible de los espacios de la Red Natura 2000 en la estrategia ambiental del Puerto de Cartagena.

El proyecto combina investigación, formación y participación social, y está dirigido tanto a la Autoridad Portuaria de Cartagena como a las empresas que operan en el puerto y al conjunto de la sociedad. Entre sus actuaciones figura la creación de una plataforma educativa de divulgación, formación y sensibilización, con recursos en línea y fichas informativas sobre la Red Natura 2000.

Investigadores de la UPCT desarrollan un sistema autónomo para recoger datos y apoyar la gestión portuaria

La propuesta contempla también la creación de métricas ambientales y sociales adaptadas al contexto portuario para medir el cumplimiento de los estándares de sostenibilidad, así como la elaboración de un protocolo de buenas prácticas que incorpore la conservación de la biodiversidad como eje estratégico y vincule investigación, formación y gobernanza ambiental.

Según el profesor Kahale, la RSC, al ser transversal a todas las actividades portuarias, permite vincular la rentabilidad económica con la conservación ambiental y la cohesión social, generando un modelo replicable basado en la reducción de emisiones, la colaboración entre empresas, administraciones locales y sociedad civil, y el refuerzo de la conciencia sobre la importancia de la biodiversidad y el papel de la Red Natura 2000.