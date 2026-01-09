PP y Vox pasan el rodillo y aprueban las cuentas de Cartagena en solitario

Cartagena ya tiene presupuestos para 2026. Este viernes el Pleno del Ayuntamiento en una sesión extraordinaria ha dado luz verde al proyecto de cuentas para este año con los votos a favor del gobierno local, integrado por PP y Vox y en contra de MC, PSOE y Sí Cartagena. Los presupuestos ascienden a 283 millones de euros.

Antes de aprobar las cuentas, el ejecutivo tuvo que sacar adelante la modificación del Plan Económico-Financiero 2025-2026, que fue presentado hace unos meses a instancias del Ministerio de Hacienda al haber presentado 5 millones de euros de déficit al cierre del pasado ejercicio. La modificación pide al Ministerio la autorización para solicitar un préstamo de 10 millones de euros para pagar la subida salarial de los funcionarios.

El portavoz del ejecutivo local y concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, defendió que el proyecto presupuestario recoge las previsiones económicas de "un gobierno serio". El edil explicó que ante la subida del sueldo de los funcionarios existían tres opciones para afrontar este gasto: subir los impuestos nueve millones de euros, no hacer inversiones en un año o pedir un préstamo, que fue la elegida.

Durante su intervención, en el debate de las enmiendas, Jáudenes tuvo tiempo para parafrasear a San Mateo afirmando "por sus enmiendas los conoceréis", haciendo referencia a las propuestas de la oposición para modificar las cuentas. A juicio de Jáudenes, este presupuesto recoge algo más que cifras y datos: una política de gestión que reduce la deuda. Según las previsiones municipales este 2026 se cerrará con una deuda del 23%, mientras que el año anterior fue de un 27%.

Por su parte, MC, PSOE y Sí Cartagena presentaron cada uno una enmienda a la totalidad que fue rechazada por el ejecutivo local, quien cuenta con los 14 votos que alcanzan la mayoría absoluta.

El portavoz de MC, Jesús Giménez Gallo, no dudó al afirmar que “Pedro Sánchez miente en Madrid y Noelia Arroyo en Cartagena”, acusando a la alcaldesa de servilismo ante Murcia y de perjudicar a los cartageneros. Las tres enmiendas parciales presentadas por su grupo también fueron rechazadas. Desde la formación local pedían "la implantación real de presupuestos participativos", iniciativas concretas en todos los ámbitos, "orientadas a reactivar y despertar Cartagena tras años de parálisis" y la ejecución de proyectos "esenciales que no pueden seguir aplazándose" como la modificación del Paseo Alfonso XIII.

La edil de MC Isabel García criticó las cuentas basándose en "datos objetivos" como los informes del interventor municipal, lo que calificó como el fracaso del proyecto político del PP, que presenta unos presupuestos cuyo objetivo es "sobrevivir políticamente, no transformar Cartagena".

La defensa del argumentario del Partido Socialista corrió a cargo del concejal Pedro Contreras, quien afirmó que estos presupuestos "no solo no sanean sino que empeoran las cuentas". El PSOE presentó 47 enmiendas parciales, que también fueron rechazadas, en las que se pedía una campaña de teatro y cultura en los barrios y las diputaciones o la recuperación del Castillo de Los Moros, entre otras iniciativas.

Para Contreras son unas cuentas injustas y desequilibradas que no tienen en cuentas las necesidades de los cartageneros. Asimismo, criticó la "ferocidad recaudatoria", del ejecutivo local con la subida de impuestos y el aumento de recaudación por multas.

El portavoz de Sí Cartagena, Juan Pedro Torralba, apuntó que "no son las cuentas de los ciudadanos son del equipo de gobierno. No hay acuerdo porque no han querido que lo hubiera han preferido la imposición al diálogo".

El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, defendió que "este presupuesto es bueno y equilibrado", celebrando que cumple el pacto de gobierno y recoge prioridades claras como seguridad, vivienda, familia, servicios sociales y descentralización real.

López Pretel esgrimió que "en política no basta con decir qué se quiere hacer, lo importante es con qué medios se cuenta y, sobre todo, a quién se le quita el dinero para hacerlo", haciendo referencia a las enmiendas de la oposición.