Vox saca pecho de los presupuestos de Cartagena para 2026

"Sin Vox estos presupuestos habrían sido peores para los cartageneros". Así de firme se mostró este jueves el portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel, quien valoró el proyecto de Presupuestos Municipales que ha presentado el ejecutivo local para 2026 y que este viernes será debatido en el Pleno Municipal.

Destacó que las cuentas “cumplen el pacto de gobierno y reflejan las prioridades que Vox ha defendido desde el inicio del mandato: dar voz a la sociedad y resolver los problemas reales de los vecinos”.

López Pretel aseguró que su mensaje coincide con el expuesto por la alcaldesa, Noelia Arroyo, al presentar el presupuesto porque "viene marcado por las propuestas de Vox”, detallando que han participado activamente en su elaboración.

Si bien, el líder local del partido de Abascal aclaró que estas cuentas no son las que presentarían en el caso de contar con una mayoría más amplia, "sin Vox estos presupuestos no habrían salido adelante o habrían sido claramente peores para los cartageneros”.

El portavoz municipal los calificó como continuistas y previsibles porque "siguen fielmente la hoja de ruta firmada en el pacto de gobierno".

En cuanto a iniciativas para tratar de afrontar el problema de vivienda, "en consonancia con la defensa de políticas reales que Vox defiende, el presupuesto contempla una dotación de 250.000 euros para la Oficina Municipal de Vivienda y el inicio de la construcción de vivienda pública en el Barrio de la Concepción, con una inversión cercana al millón de euros".

Asimismo, López Pretel explicó que el Ayuntamiento ya trabaja en otros suelos municipales para alcanzar la construcción de hasta 300 viviendas municipales, ha comenzado a funcionar la Oficina Antiokupación y desde la sociedad municipal Casco Antiguo se impulsa la revitalización del Casco Histórico con la salida a subasta de parcelas expropiadas a sus dueños por no solicitar licencia de construcción y ayudas para afrontar los costes de hallar restos arqueológicos durante los trabajos de edificación.

"Para Vox la vivienda no es un eslogan electoral ni un titular fácil, es una necesidad real de familias, jóvenes y trabajadores que necesitan soluciones concretas y no propaganda", declaró.

Seguridad

En cuanto a otro de los caballos de batalla de la formación verde, la seguridad, López Pretel volvió a advertir de "las consecuencias de la inmigración ilegal y descontrolada", porque sin seguridad no hay libertad”. Hizo un repaso por algunos de los proyectos que el Consistorio ha puesto en marcha como los cuarteles de Policía Local de Los Dolores y Cuesta Blanca.

"Además, de infraestructuras y medios, también hay que facilitar que los delitos se denuncien y que la realidad no quede oculta en las estadísticas", para lo que han impulsado en las Juntas Municipales la habilitación de funcionarios de las OMITAS para tramitar denuncias, "facilitando la gestión a los ciudadanos y mejorando la fiabilidad de las estadísticas".

Asimismo, recordó que Vox es el único partido que defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural y ubican la defensa de la familia como un pilar de la sociedad. En consonancia con estos ideales, los presupuestos mantienen 200.000 euros en ayudas por nacimiento, se dobla la ayuda a Red Madre, se amplían hasta 1.000 las plazas gratuitas de escuelas infantiles y la ayuda domiciliaria alcanza los 6,5 millones de euros.

Por último, en lo que respecta al área de Sanidad, que encabeza, anunció la creación de una Oficina de Salubridad Pública para asesoramiento e inspección sanitaria, así como que el Ayuntamiento constituirá una red de espacios caninos. El primero de ellos se inaugurará en los próximos días en el Parque Vallejo Arbeloa y se prevén otros nuevos en Santa Ana, el Palmeral de Cabo de Palos y La Vaguada, entre otras zonas.