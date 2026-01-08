Un político del PSOE de Cartagena hace un 'house tour' por el Ayuntamiento "a lo 'Perro' Sánchez"

Fue la manera en la que el PSOE de Cartagena despidió el año, pero la idea no fue suya. La inspiración vino de mucho más arriba: el 'house tour' que hizo Pedro Sánchez en diciembre, mostrando la llamada Sala del Reloj de La Moncloa. El vídeo fue difundido por TikTok al "estilo Preysler".

Su nombre es Manolo Torres, secretario general del PSOE de Cartagena y portavoz en el Ayuntamiento; y, puesto de gala, le ha parecido relevante mostrar la segunda planta del Palacio Consistorial de la ciudad trimilenaria, que, según cuenta, no está abierta al público.

La campaña de Torres para las elecciones municipales de 2023 se hizo muy popular en redes al emplear una comunicación más ligada al votante joven de la ciudad portuaria. Sin embargo, no dio los resultados que él esperaba.

Su objetivo era mostrar dónde se encontraban los grupos municipales y, en concreto, el socialista. Enseñar ese espacio que la gente no suele ver. No obstante, él lo hizo de forma distinta: "A lo 'Perro' Sánchez".

"Vamos a empezar por el ala oscura del Palacio Consistorial. Aquí tenemos a Vox", cuenta Torres, ataviado con una máscara de Darth Vader. "Desde aquí presenciamos cómo Arroyo presenta los proyectos fake de Cartagena", afirma mientras mira por encima del cristal hacia la zona del Partido Popular.

"Aquí tenemos un agujero que tiene más años que Escipión", critica el líder socialista sobre un desconchón en el techo. "Ahora vamos al corazón de la oposición en Cartagena, donde realmente se trabaja y se fiscaliza al Gobierno de Arroyo": por supuesto habla de la zona del PSOE, y comenta cosas como que "desde este despacho nos preparamos para llegar a la Alcaldía".

Los siguientes segundos del vídeo el portavoz se dedica a presentar a los trabajadores que le acompañan casi a diario nombrándolos por sus motes: "El rey de los reels y de los vídeos, la culpable de que los discursos me salgan regular, la liquidadora, Sauron: el ojo que todo lo ve...", entre muchos otros.

También presenta a algunos concejales del Consistorio, como el caso de Fulgencio Soto o Isabel María Andreu. Y, para terminar, muestra su mesa: "La mesa del portavoz municipal, o sea, yo. Una mesa que usamos para explicar la política de una manera distinta. Y donde tengo, entre otras muchas cosas, mi colección de 'perros' Sánchez".