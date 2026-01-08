Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cartagena le declara la guerra a los locales insalubres con una Oficina de Salubridad Pública

El nuevo servicio municipal asesorará a los negocios sobre la normativa sanitaria y realizará inspecciones para garantizar que se cumplan las exigencias

El portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, este jueves

El portavoz de Vox en Cartagena, Gonzalo López Pretel, este jueves / L.O

Juana Martínez

Cartagena aumentará su lucha contra peluquerías, comercios y establecimientos de comida insalubres. El portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, quien también dirige las áreas de Sanidad y Litoral, anunció este jueves la creación de una Oficina de Salubridad Pública, que se incluye en las cuentas del Ayuntamiento para 2026 que este viernes serán debatidas en el Pleno Municipal.

Este nuevo servicio municipal tendrá una dotación de personal en la que se incluyen técnicos municipales, un veterinario y un biólogo.

Esta oficina tendrá dos funciones principales: asesorar a nuevos negocios sobre la normativa sanitaria y realizar inspecciones para garantizar que todos los establecimientos cumplan las mismas exigencias.

"Tenemos muchas denuncias y hemos registrado incidencias en algunos locales que realmente salta a la vista que no cumplen con las normas exigidas y que a otras personas sí se les exige, con lo que queremos evitar el riesgo para la salud pública y también la competencia desleal que algunos de esos establecimientos están generando a comercios tradicionales que toda la vida han funcionado en Cartagena", explicó López Pretel.

Ejemplarizó que hace poco tiempo tuvieron noticias de un brote de tiña, una infección de la piel causada por hongos, en una peluquería. Si bien, aclaró que las competencias en tal ámbito corresponden al Gobierno Regional, pero "lo que sí podemos hacer es una ordenanza municipal y hacer inspecciones para denunciar e instar a que se revisen esas instalaciones y que la Comunidad Autónoma imponga las medidas coercitivas correspondientes".

El líder local de la formación de Abascal incidió en que "la salubridad no es ideología, es convivencia, seguridad y respeto al vecino".

Asimismo, esta oficina se encargará de hacer un seguimiento del trato que se da a los animales en espacios públicos en eventos y celebraciones para que se cumpla la normativa y sin que haya distinción por carácter tradicional o religioso.

El portavoz municipal destacó que "no conlleva un gasto extraordinario ni más dinero, solamente la reordenación de los medios que tenemos para conseguir dar el mejor servicio sin incrementar ni el personal, ni el gasto ni el presupuesto".

TEMAS

