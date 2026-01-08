Cartagena carecía de un seguro de cancelación por fenómenos meteorológicos adversos para las cabalgatas de Papá Noel y Reyes

Las previsiones meteorológicas impidieron celebrar el desfile de Papá Noel el 21 de diciembre y obligaron al Ayuntamiento de Cartagena a tomar la decisión de adelantar la cabalgata de Reyes Magos del 5 al 3 de enero. Además de modificar el recorrido y el contenido del desfile de sus Majestades de Oriente.

Sin embargo, el Consistorio tendrá que abonar algunos de los gastos derivados de su celebración. Ahora se encuentran inmersos en un proceso de negociación para abordar la situación con los artistas y proveedores afectados por esta situación, ya que el Ayuntamiento planea contar con ellos para la próxima Navidad.

Fuentes municipales aseguraron a esta redacción que en relación con la contratación de seguros de cancelación por fenómenos meteorológicos adversos para las cabalgatas de Papá Noel y Reyes Magos, tras una evaluación técnica de esta posibilidad, el Ayuntamiento descartó dicha opción.

Si bien se iniciaron las conversaciones para contratarlos, finalmente desestimaron la opción porque "este tipo de pólizas únicamente cubre supuestos de meteorología extrema, como la activación de alertas rojas, y no contempla la suspensión de actos por precipitaciones ordinarias ni por la previsión de fuertes rachas de viento".

Según los cálculos económicos que hicieron en ese momento en Cultura, "el elevado coste de la prima no supone una inversión eficiente ni se ajusta al riesgo real asociado a la celebración de estos eventos". Consideraron que los desfiles no tendrían lugar aunque no hubiera alerta roja si el riesgo de precipitación existía, aunque el nivel de aviso fuera menor, tal y como sucedió.

En concreto, a la celebración del desfile de Papá Noel sí que acudieron todos los artistas concertados por Cultura, aunque finalmente no pudieron salir a las calles de Cartagena, pero a la celebración de la cabalgata de Reyes si faltaron compañías internacionales, de Francia y Portugal, a las que no dio tiempo a llegar cuando les comunicaron el cambio de fecha.

En el caso del contrato de las sillas para el desfile de sus Majestades de Oriente, su concesión se gestionó mediante un canon por lo que si la empresa que las iba a gestionar las hubiera colocado habría entregado una parte proporcial del dinero recaudado al Ayuntamiento.

No obstante, desde el Consistorio hicieron hincapié en que el Ayuntamiento dispone de todos los seguros de responsabilidad civil y planes de seguridad legalmente preceptivos, que garantizan la adecuada cobertura y capacidad de respuesta ante cualquier incidencia que pudiera producirse durante el desarrollo de las actividades, priorizando en todo momento la seguridad de las personas asistentes y participantes. Además, durante este evento se desarrolló un dispositivo especial, coordinado por Seguridad Ciudadana.

Según contrastó esta redacción, cuando la organización de la cabalgata de Reyes corría a cargo de la concejalía de Festejos, sí se llegó a realizar este seguro en algunas ocasiones.