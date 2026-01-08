El Ayuntamiento de Cartagena da el primer paso para construir hasta 20 viviendas en Barrio de la Concepción

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cartagena ha dado luz verde este jueves a la aprobación inicial del Estudio de Detalle de la parcela situada en la calle Canciller de Ayala, número 8, en el Barrio de la Concepción.

Este trámite, promovido por la Sociedad Municipal Casco Antiguo, no supone por sí mismo el inicio de las obras, pero es un paso técnico y urbanístico fundamental para la construcción de vivienda pública prevista en la parcela, enmarcada en la Estrategia Municipal de Vivienda. Según las estimaciones municipales en esta parcela se podrán construir entre 15 y 20 viviendas de uno o dos dormitorios, las tipologías más demandadas.

El objeto concreto del estudio es adaptar y reajustar las alineaciones del planeamiento existente, procediendo a la regularización del vial peatonal de la calle Atrio de la Iglesia en su tramo oeste, que actualmente carece de salida.

La propuesta conectará este vial con la calle Canciller de Ayala, lo que supondrá la cesión gratuita al dominio público municipal de aproximadamente 125 metros cuadrados de superficie para uso viario peatonal.

Tras la aprobación inicial, el expediente se someterá a información pública durante 20 días y requerirá el informe de la Confederación Hidrográfica del Segura por afectar a la zona de policía de la Rambla de la Atalaya.

La parcela en cuestión, de titularidad municipal, está identificada como una de las primeras actuaciones dentro de la Estrategia Municipal de Vivienda, un plan integral que el equipo de Gobierno de la alcaldesa Noelia Arroyo está impulsando para promover la construcción de vivienda pública, asequible y protegida en suelos patrimoniales del Ayuntamiento.

El concejal de Presidencia, Infraestructura y Urbanismo, Diego Ortega, aseguró que “con esta aprobación inicial damos un paso más en ese objetivo que la alcaldesa nos marcó, de que por primera vez que el Ayuntamiento promueva vivienda pública para contribuir de esta forma, poniendo nuestro pequeño grano de arena, al gran problema nacional que hay respecto al acceso a la vivienda”.

Los Presupuestos Municipales para 2026, que mañana se debatirán en el Pleno Municipal, incluyen una dotación económica específica y reforzada para poner en marcha las primeras fases de la Estrategia Municipal de Vivienda con la redacción de proyectos, estudios de viabilidad y los primeros desarrollos en parcelas como la ahora aprobada.