"La inversión que más crece en el Ayuntamiento es la del Rock Imperium"

La partida de patrimonio pasa de 800.000 euros en el año 2025 a 440.000 en el año 2026 y en viviendas sociales de 100.000 euros a 45.000, mientras que la contribución al festival Rock Imperium sube de 200.000 a 400.000 euros y se incrementan los ingresos previstos por sanciones. Estos son algunos de los datos que han ofrecido este miércoles el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manolo Torres y el concejal Pedro Contreras, quienes han desgranado sus iniciativas para que "los presupuestos sean más solidarios, igualitarios, justos y equitativos".

El PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad y 47 parciales a los presupuestos para 2026 del ejecutivo local de PP y Vox para el Ayuntamiento de Cartagena este año porque "no se sostienen".

"Nos sentimos en el Día de la Marmota en el que las mentiras se repiten una y otra vez, porque, a pesar de la subida de impuestos, deuda y sanciones, ni los ingresos ni los gastos que contempla el proyecto de Arroyo son reales. Vuelven a presentarnos una quimera, que no se cumplirá, como no lo ha hecho ni en 2024; ni en 2025, y seguirán hundiendo la economía del Ayuntamiento y reduciendo servicios a los cartageneros", destacó Torres.

Asimismo, entre las enmiendas parciales que ha presentado el PSOE, destacan las destinadas a fomentar la participación ciudadana y la equidad entre los diferentes territorios con la creación de presupuestos participativos en cada uno de los distritos para que los vecinos puedan decidir en qué se invierte el dinero, el plan Antichabolismo de Los Mateos, el de Elegimos Los Nietos y el plan de Barrios Municipal con una inversión inicial de 200.000 euros.

Asimismo, quieren que se incluya la creación de los locales sociales de Galifa, el Polígono de Santa Ana, El Beal y José María Lapuerta, así como el local de la tercera edad de Santa Lucía y la adecuación de la carretera que une Los Nietos con el Sabinar.

También piden la suma de enmiendas destinadas a construir un municipio más accesible con la mejora de la accesibilidad y el baño asistido en las playas; juegos infantiles adaptados; contenedores accesibles y más fondos para la Rifa Benéfica Casa del Niño.

"Además seguimos defendiendo la importancia de la sostenibilidad, que tan poco importa a PP y Vox con enmiendas para la eficiencia energética de los edificios públicos; la climatización de los colegios y del Museo Arqueológico Municipal; y la instalación de cubiertas vegetales", destacó Torres.

En materia deportiva, el PSOE ha presentado enmiendas para defender el deporte base, creación del Museo del Fútbol en el Estado Cartagonova, un nuevo espacio deportivo en El Algar, la ampliación del estadio Ángel Celdrán y la instalación de más biosaludables en barrios y diputaciones.

Asimismo, en materia de patrimonio y cultura se solicitan la ampliación de la campaña cultural en barrios y diputaciones; la rehabilitación del Castillo de Los Moros; la apertura del Aula de la Naturaleza de Los Urrutias y el Albergue de Tallante; y la construcción de una Casa de las Artes Escénicas.

"También exigimos más formación y más bienestar animal, la puesta en marcha de un Fast Track y las mismas subvenciones para los sindicatos que se entregan a la Cámara y a la COEC. En definitiva, queremos un presupuesto más real para los cartageneros, más efectivo, más social y más participativo", precisó Torres.

Deuda

Por su parte, Pedro Contreras analizó el proyecto de presupuestos, "destacando la subida de la deuda, hasta los 90 millones de euros, la subida de impuestos y la reducción de las inversiones", teniendo en cuenta que "desde que está Arroyo ha pedido ya 70 millones de euros".

"La principal fuente de equilibrio de estos presupuestos es la subida de impuestos, que asciende a más de 3,7 millones de euros. El año pasado fueron agua y basura, y este año hay que unirles el IBI, que sube 2,3 millones; y el impuesto de vehículos, que sube 1,4 millones de euros", denunció Contreras.

Según sus análisis, en impuestos indirectos, el presupuesto contempla una subida del ICIO del 10%, que la propia intervención del Ayuntamiento considera desmesurada.

"En 2024 estimaron unos ingresos de 10,2 millones y recaudaron 7,6; en 2025 previeron 11,2 millones y a 22 de diciembre solo habían recaudado 6,9, y este año prevén 12,9 millones de euros. Esto solo demuestran que Arroyo tiene que inventarse las previsiones para que le cuadren los números", afirmó Contreras.

En cuanto a las multas, se contempla una subida de los ingresos de 1,2 millones de euros: las infracciones de circulación pasan de 2,1 a 2,5 millones de euros; las urbanísticas de 1,5 a 1,8 millones de euros; las ambientales de 600.000 a 800.000 euros; y otras infracciones pasan de 400.000 a 700.000 euros.

"Deja claro que quienes sostienen el presupuesto son los cartageneros con sus impuestos y las sanciones que tienen previsto imponerles. Los desmanes y la incapacidad de gestión de Arroyo la pagamos todos los cartageneros de nuestro bolsillo", hizo hincapié Contreras.

Sobre los gastos previstos, denunció que el número de "cajones desastre" en el presupuesto se ha incrementado, mientras que las inversiones reales bajan un 17,74% con respecto a 2024. De forma pormenorizada, caen en patrimonio de 800.000 a 440.000 euros; en movilidad más de 2,5 millones de euros; en viviendas sociales de 100.000 a 45.000; en instalaciones deportivas caen 700.000 euros el programa de consultorios médicos cae en 100.000 euros, en Escuelas Infantiles y colegios se pierden 276.800 euros con respecto a 2025 y desaparece el programa de erradicación del chabolismo en Los Mateos, por un importe de 200.000 euros.

Además, explicó que los gastos en bienes y servicios corrientes también decaen en más de 3 millones de euros, puesto que se reducen en limpieza viaria, que cae 2 millones; el alumbrado público, baja 1,1 millones; la recogida de residuos, 1,1 millones de euros; el tratamiento de residuos, 450.000 euros; el mantenimiento de edificios municipales, 350.000 euros; la limpieza de edificios municipales, 400.000 euros y en transporte colectivo de viajeros, 150.000 euros.

"Mientras, suben otras inversiones, demostrando lo que realmente importa a PP y Vox, como el Rock Imperium, que sube un 100%", anunció Contreras. A su juicio lo peor es que hay una serie de gastos e ingresos que dependen de la aprobación de dos préstamos, que a su vez dependen de la modificación del Plan Económico Financiero que debe aprobar el ministerio de Hacienda.

"Más de 80 inversiones dependen de que el cierre económico del año 2025 sea positivo para que se pueda modificar el PEF y, por tanto, solicitar estos préstamos. Al final, Arroyo pretende aprobar un presupuesto que incluye 10 millones de euros que ni siquiera tiene y que dependen del cierre económico de 2025", insistió Contreras.

"Este presupuesto deja claro que la apuesta de Arroyo es una apuesta sin modelo de futuro, sin proyecto a largo plazo, sin inversiones que garanticen el desarrollo de Cartagena. Es una mirada cortoplacista y eso es un peligro para un municipio como el nuestro que vive de la industria, del turismo y el patrimonio, que requieren previsión e inversión", concluyó el edil socialista.