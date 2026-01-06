El vicealmirante Cuquerella apuesta por la excelencia técnica sin perder los valores castrenses tradicionales en la celebración de la Pascua militar en Cartagena

El 6 de enero de 1782 el rey Carlos III recuperó la isla de Menorca, que estaba en manos de los británicos, tras una exitosa campaña militar dirigida por el duque de Crilló para celebrar la victoria y reconocer el esfuerzo del Ejército dictó una Real Orden por la que estableció que cada día de la Epifanía se celebrara una ceremonia militar solemne.

Este martes, el Almirante de Acción Marítima, vicealmirante Vicente Cuquerella Gamboa, presidió la commemoración en Cartagena de tal acto. En primer lugar, durante su alocución en el salón del trono de Capitanía General de Cartagena, quiso agradecer el "inmenso honor" de expresar en nombre de Su Majestad el rey, Felipe VI, su felicitación, aprecio personal y mejores deseos para el 2026.

Cuquerella dirigió "un recuerdo emocionado de gratitud y afecto a los militares que han fallecido durante el año 2025 y especialmente a aquellos que han perdido su vida en acto de servicio. Todos ellos merecen un lugar principal en nuestra memoria por el amor a España con que decidieron vivir sus vidas; que su ejemplo de sacrificio guíe nuestros pasos".

También quiso recordar a los que se encuentran desplegados dentro y fuera de nuestras fronteras, que "sirviendo a España están alejados de sus familias, aunque nuestro compromiso lleva implícitas estas separaciones, no quiero dejar de poner en valor el sacrificio que supone tanto para ellos como para sus familiares, especialmente en este periodo navideño tan entrañable".

El Almirante de Acción Marítima aseguró que la cada vez mayor complejidad de los sistemas militares aboca a una formación que exige la excelencia técnica, y a una permanente actualización de conocimientos para adaptarlos a los frenéticos cambios de la tecnología, pero que no se debe olvidar que "este aprendizaje debe estar complementado con una sólida formación moral basada en los tradicionales e insustituibles valores castrenses".

En especial señaló a la Academia General del Aire y del Espacio, ubicada en el vecino municipio de San Javier, que se encuentra inmersa en un importante proceso de modernización, tanto de su infraestructura como de sus medios aéreos, y que con la reciente llegada de los tres últimos aviones Pilatus ha completado su flota de 38 unidades.

Cuquerella quiso hacer un recorrido por las actuaciones más señaladas del pasado 2025, como el aniversario de la Patrulla Águila y el ingreso de la princesa Leonor en la AGA para continuar su formación militar.

"En 2025, desgraciadamente han continuado y en algunos casos se han recrudecido los conflictos y tensiones internacionales iniciados en años anteriores, lo que hace que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil continúen presentes en un gran número de misiones en el extranjero, encuadradas en la OTAN, la Unión Europea, Naciones Unidas o bajo mando español", apuntó el Almart, quien recordó el despliegue del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73 de Cartagena en los Países Bajos en un ejercicio de Defensa Aérea y Antimisil Integrada.

A la recepción oficial en Capitanía General asistieron representantes de instituciones civiles como el consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín; el presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández; y la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez.

Tampoco se quisieron perder tan señalado acto militar el comisario jefe de la Policía Nacional en Cartagena, Damián Romero; el jefe de la compañía de la Guardia Civil de Cartagena, Andrés Monje; y el Capitán Marítimo, Óscar Villar.

Asimismo, acudieron autoridades militares como el almirante jefe del Arsenal de Cartagena, vicealmirante Alejandro Cuerda; el director del Museo Militar, teniente coronel Ernesto Terry; y el director de la Academia General del Aire y del Espacio, coronel Luis Felipe González Asenjo.

Desfile

Antes de la recepción tuvo lugar un desfile compuesto por el mando de la Compañía, un Teniente de Navío de la Fuerza de Medidas Contraminas, un alférez de Navío, que portó la bandera de la Fuerza de Acción Marítima, y tres suboficiales de escolta de la Flotilla de Submarinos; un alférez de Navío, quien actuó como mando de la escolta de la bandera, de la Flotilla de Submarinos; el guion de la Fuerza de Acción Marítima y el cornetín de órdenes del Tercio de Levante.

Asimismo, también participaron la escuadra de gastadores y la unidad de música del Tercio de Levante, una sección del Ejército de Tierra del Regimiento de Artillería Antiaérea número 73, una sección de la Armada, de marinería, conjunta de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Cartagena y del Centro de Buceo de la Armada, una sección del Ejército del Aire y del Espacio, de la Base Aérea de Alcantarilla y una sección de la 5ª Zona de la Guardia Civil.