Así se blindó Cartagena para una cabalgata de Reyes sin incidencias

La Cabalgata de Reyes de Cartagena, que se celebró el pasado sábado 3 de enero debido a las previsiones meteorológicas para este lunes, transcurrió sin incidentes, según informaron fuentes municipales a esta redacción. La Concejalía de Seguridad Ciudadana, encabezada por José Ramón Llorca, desarrolló un dispositivo especial integrado por Policía Local, Bomberos y Protección Civil para blindar la ciudad ante cualquier circunstancia que pudiera ocurrir durante la celebración del desfile más mágico del año y que el público pudiera disfrutarlo sin problemas.

Más de medio centenar de agentes de Policía local de turno ordinario custodiaron las calles por la tarde, patrullando la ciudad a pie, en coche y motorizados, mientras que integrados en el propio pasacalles se encontraban una decena de miembros del Grupo Operativo Especial de Seguridad de la Policía Local de Cartagena (GOESC). Los 'panteras negras', como se les conoce por el animal que aparece en su escudo, son la unidad de élite especializada en el control de masas. Según los cálculos municipales, en los tres kilómetros de recorrido se concentraron más de 100.000 personas.

A estos agentes se deben sumar los que estaban dispersos por los barrios y diputaciones, alcanzando entre todos ellos casi el centenar de municipales velando por la seguridad de la población.

Por su parte, Protección Civil instaló un puesto de control de mando avanzado en la Plaza Castellini, desde el que se monitorizaba en tiempo real el desarrollo del desfile y las circunstancias que lo rodeaban: desde la ubicación de cada carroza a la distancia entre ellas.

En esa misma ubicación, donde también montaron una terminal remota del 112, a cuyos mandos se encontraba un operador, controlaban el recorrido ubicando a sus miembros en los diferentes puntos por los que transcurría la cabalgata, según explicó el coordinador de Protección Civil, José Navarro.

En concreto casi una treintena de sus técnicos estaban ubicados por todo el recorrido, además de contar con tres ambulancias, tres quads y cinco vehículos de intervención rápida distribuidos en los tres kilómetros por los que transcurrió el desfile.

Estaban preparados para atender cualquier emergencia sanitaria, que en este tipo de eventos puede ser desde la más leve como un desvanecimiento hasta un infarto, o algún imprevisto que pudiera suceder durante el desarrollo de la celebración. "La estrella tenía que ser la cabalgata, tuvimos que actuar en varias ocasiones por mareos, pero nadie se dio cuenta. Eso es lo importante, que actuemos sin ser protagonistas", detalló Navarro, quien explicó que ninguna intervención necesitó más recursos de los previstos.

Asimismo, elaboraron un protocolo sobre cómo debían actuar ante una avalancha y otro sobre los pasos a seguir en caso de que alguien diera la voz de alarma sobre la desaparición de un niño.

El coordinador de Protección Civil revisa un plano con el recorrido de la cabalgata en el puesto de mando avanzado que instalaron en la Plaza Castellini / Juana Martínez

Coordinación de los servicios municipales

Todos los servicios municipales, como Cultura, Vía Pública e Infraestructuras, se integraron en un dispositivo de riesgo previsible que se coordinó desde el puesto de mando avanzado, al que se desplazó la alcaldesa, Noelia Arroyo. Cabe recordar que al modificar el recorrido y la composición del desfile por las previsiones del tiempo, también se tuvo que modificar el plan de seguridad a contrarreloj para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Los bomberos colocaron un camión también la plaza Castellini y disponían de dos vehículos más durante el servicio. Asimismo, junto a cada carroza un bombero realizó el recorrido a pie, preparado para intervenir si fuera necesario.

Otra de las medidas de seguridad que esté año se volvió a repetir, desde su implantación en 2024 por iniciativa de Llorca, fueron las vallas de seguridad colocadas durante todo el recorrido para impedir que el público pueda acercarse a las carrozas y sufrir un atropello por accidente. Asimismo, el personal de Vía Pública estableció terrazas y controló los espacios para que no afectara al paso de la cabalgata.

Por último, la gran afluencia de público hizo necesario regular el tráfico al finalizar el desfile.