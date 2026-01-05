Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Fremm entrega sus regalos a los niños hospitalizados en el Santa Lucía en Cartagena

Los pequeños han recibido juguetes, cuentos y libros para todas las edades que podrán llevarse a casa cuando mejoren

Tomás Martínez Pagán, vicepresidente Fremm por Cartagena, entregando los regalos a Pediatría del hospital Santa Lucía

Tomás Martínez Pagán, vicepresidente Fremm por Cartagena, entregando los regalos a Pediatría del hospital Santa Lucía / Fremm

La Opinión

La Opinión

Todos los niños ingresados en el área infantil del Hospital Santa Lucía gozan ya de sus regalos, gracias a la magia de la Navidad, que ha posibilitado que disfruten de juguetes, cuentos y libros para todas las edades en estos días de celebraciones, rompiendo, así, con su rutina diaria en el hospital y podrán llevárselos a casa cuando mejoren.

También ha habido obsequios para la sala de juegos del centro sanitario. "La contribución a la humanización de las estancias en el área infantil del hospital ha sido posible también por la solidaridad y el compromiso de los trabajadores y empresarios del metal y sus respectivos familiares, vecinos y amigos que se vuelcan cada año en la campaña solidaria ‘Empresas que ilusionan’", señalaron fuentes de la patronal.

Esta campaña ha sido lanzada desde Aresme, la asociación de Responsabilidad Social Corporativa impulsada por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), a lo que se ha unido este año el equipo médico y sanitario del hospital.

La entrega de juguetes ha estado a cargo del vicepresidente de Fremm por Cartagena, Tomás Martínez Pagán, y se enmarca dentro de los obsequios donados este lunes simultáneamente en los hospitales Rafael Méndez, en Lorca, Virgen del Castillo, en Yecla, Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, y Los Arcos en San Javier. En el hospital Virgen de la Arrixaca se celebró un acto similar el pasado viernes.  

Desde Aresme, han reiterado un año más el apoyo de todos los colaboradores, "por ser el motor para hacer realidad esta sueño". Este año se ha contado con la participación de 39 empresas y 46 puntos de recogida abiertos.

La Fremm entrega sus regalos a los niños hospitalizados en el Santa Lucía en Cartagena

La Fremm entrega sus regalos a los niños hospitalizados en el Santa Lucía en Cartagena

