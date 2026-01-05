Más dinero para la creación de empleo

Las líneas de apoyo al emprendimiento de la Agencia Local de Desarrollo y Empleo (ADLE) del Ayuntamiento de Cartagena propiciaron, hasta noviembre de 2025, la creación de 49 empresas, detrás de las que hay 59 personas emprendedoras que han generado un total de 75 puestos de trabajo asociados, según datos del Gobierno local.

Además, en el mismo periodo, la agencia facilitó financiación para 16 proyectos empresariales por un importe total de 309.334,19€, según informó el concejal del Área de Empleo y Formación, Álvaro Valdés.

La mayoría de las nuevas iniciativas se formalizaron como alta de autónomos (39,80%); y por tipo de actividad, el comercio concentró 21 iniciativas (43%), por delante de servicios (9, 18%), industrias culturales y creativas (8, 16%), centros de bienestar (6, 12%) y hostelería (5, 10%).

De los datos, destaca que casi el 65% de los emprendedores son mujeres; en concreto, 38 de las 59 personas que emprendieron proyectos en 2025 (64%).

Respecto al apoyo económico, hasta noviembre de 2025, un total de 27 emprendedores solicitaron apoyo para financiar 21 proyectos, por un total de 535.946,27€.

Tras el análisis de las propuestas, la ADLE respaldó la concesión de 309.334,19€ para 16 proyectos. Valdés explicó que la agencia elabora estudios económicos de las iniciativas y ejerce una labor de mediación ante las entidades financieras para facilitar la obtención de avales. Esta mediación municipal permitió la financiación de 267.053,75 euros para 17 proyectos por MicroBank y 268.892,52 euros para cuatro proyectos por Avalam.

Indican desde el Consistorio que «este impulso al empleo y el emprendimiento ha tenido su reflejo en los datos de empleo». Sobre ello, el concejal Valdés recordó que Cartagena redujo en 931 personas el número de desempleados a lo largo de 2025, lo que supone 1.800 parados menos en solo dos años. «Tal y como anunció la alcaldesa, Noelia Arroyo, en la presentación de presupuestos, el objetivo es consolidar y acelerar esta tendencia con más formación y menos impuestos», remarcó.

En este sentido, subrayaron además la apuesta que la primera autoridad municipal ha hecho en presupuesto de 2026 para la ADLE «que hemos crecido en un 30%, hasta casi 5 millones de euros, en gran medida a proporcionar la formación especializada que requieren las nuevas industrias y los sectores en crecimiento, que son una excelente oportunidad para los emprendedores».