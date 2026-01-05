El Consistorio aumentará su colaboración a la Asociación de Belenistas

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visitó los belenes artesanales de las diputaciones de El Albujón, La Palma, La Aparecida y El Algar, que además integran la conocida Ruta de los Belenes del municipio.

«Como marca la tradición, estamos haciendo un recorrido por los diferentes pueblos donde se mantiene esa esencia artesanal de montar el Belén cada año, transmitiendo este cariño por nuestra seña de identidad y por el espíritu de la Navidad», señaló Arroyo.

La alcaldesa resaltó especialmente los nacimientos de El Albujón y La Palma. En El Albujón, destacó «el esfuerzo por mantener escenas mecanizadas que suponen un gran atractivo», mientras que en La Palma valoró el ‘guiño’ que «fusiona la tradición con elementos dirigidos especialmente a los más pequeños».

Desde el Consistorio sostienen que su «objetivo principal» es potenciar el respeto y el amor hacia esta tradición. «Queremos estimular la creación de estos belenes en los locales sociales y de mayores para que lo pueda vivir todo el pueblo; ese vínculo que hemos tenido desde pequeños hay que mantenerlo vivo porque son nuestras creencias y nuestros valores», afirmó la alcaldesa.

En este sentido, Arroyo anunció que el Ayuntamiento, reforzará su colaboración con la Asociación de Belenistas de Cartagena: «Están haciendo un grandísimo trabajo y durante todo el año vamos a crear actividades junto con ellos para que este arte de montar el Belén se mantenga de generación en generación».