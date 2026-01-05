De la bendición de los animales al "pulpo sanantonero": el programa de fiestas de San Antón en Cartagena

Como es tradición, el barrio de San Antón volverá a celebrar sus fiestas patronales en honor a su patrón, San Antonio de Padua, con un amplio programa de actividades durante 13 días.

Las fiestas comenzarán a las 18:00 horas del martes 6 de enero en el Casino del barrio con el 'Gran baile roscón de reyes' amenizado por el dúo 'Géminis' y una rifa familiar. Asimismo, se hará entrega del galardón de 'Sanantonero del año 2026' a Joaquín Ruiz Pérez por su colaboración desinteresada durante toda su vida para impulsar el barrio en el que nació.

El pregonero de este año será Tomás Martínez Pagán para después dar paso a la presentación de las 'Miss Infantil y Juvenil San Antón 2026'. El día finalizará con la degustación del Roscón de Reyes acompañado de sidra.

El jueves 8 a las 11:00 se servirá un desayuno saludable y se realizará un taller de artesanía y, a la 18:00 horas, habrá una rifa familiar. A las 21:00 del viernes se celebrará un gran baile amenizado por el grupo 'Atlantis'.

El sábado 10 las actividades empezarán a las 10:00 horas con una jornada de fútbol sala para niños con «luchadores anónimos» en el pabellón polideportivo de San Antón. El principal momento del día será la 'Romería de San Antón' que este año coincide con el 30 aniversario de la fundación de la Asociación Cultural Romeros de San Antón aunque el cortejo data de mediados del siglo XX.

Comenzará a las 10:30 horas desde el cementerio realizándose una parada en la Iglesia de la Urbanización Mediterráneo donde se ofrecerá un refrigerio y finalizará en la Iglesia del San Santón con el replique de campanas. Será entonces cuando se nombrará 'Romero de Honor' a Alonso Gómez López, presidente de la Hospitalidad de Santa Teresa, y actuará el coro de mujeres 'Alba'. Asimismo, a las 11:00 horas se ofrecerá una exhibición de taekwondo en el lugar de la calle Hermanos Pinzón situado frente al Casino.

A las 12:00 comenzará a servirse la principal seña de identidad de las fiestas: la degustación del «pulpo sanantonero». Se podrá realizar en la plaza de la Purísima ofrecido por los feligreses de la Iglesia de San Antón y donde 'pinchará' música el DJ de la Luz, en el restaurante 'El paso de los elefantes' regentado por Francisco Garnero, y en la cantina del Casino donde lo elaborarán los expertos cocineros del «pulpo sanantonero» José Ramón Vallejo y María Alcaraz.

A las 17:00 horas habrá baile de zumba dirigido por Eva Vallejo y, a las 19:00 horas se celebrará una misa en la que se bendecirán los 'Rollicos de San Antón'. El día finalizará con la actuación de Tina X y una gran rifa familiar en el local social.

El domingo 11 a las 12:00 horas habrá un desfile de la Comparsa 'Las Villas de San Antón' acompañada de una disco-móvil y se comenzará a servir «pulpo sanantonero». A las 12:30 habrá una visita guiada al Huerto Urbano de San Antón y un cuenta-cuentos. El día finalizará a las 18:00 con la representación de una obra de teatro por la 'Compañía Tanit' en el Casino. Tanto el lunes como el martes a las 17:00 horas habrá un concurso de juegos de mesa en el Casino.

El miércoles 14 se celebrará el 'Día del niño' empezando a las 16:30 horas con juegos infantiles, cuenta-cuentos, pintacaras, merienda saludable y una gran chocolatada. Será en el lugar de la calle Hermanos Pinzón situado frente al Casino.

A las 19:00 horas comenzará el triduo a San Antón. La primera de las misas la celebrará el sacerdote Juan Apellaniz, la segunda el jueves 15 a la misma hora por Ramón de la Luz, misionero en Brasil y, la tercera, el viernes por Guillermo Ibarra, misionero en Argentina.

El día grande será el sábado 17 de enero, festividad de San Antonio Abad, patrón del barrio, que comenzará a las 8 de la mañana con una 'Diana Floreada' a cargo de la Agrupación Musical Cartagena 1990. A las 10 los vecinos escucharán el volteo general de campanas.

A las 11:00 el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, celebrará la Solemne Eucaristía en honor al patrón que dará paso a la tradicional bendición de los animales en la plaza de la Purísima por Saúl Sánchez Fernández, párroco de la iglesia del barrio.

A las 13:00 se comenzará a servir «pulpo sanantonero» y se habilitará un disco-karaoke en la plaza de La Purísima. A la misma hora se celebrará en el Casino un 'Gran Baile Vermú' amenizado por el dúo 'Leidy Luna' y, a las 14:00 horas, habrá una gran paella para todos los asistentes.

A las 18:00 horas se realizará la procesión con la imagen del patrón que recorrerá las calles del barrio finalizando con una Santa Misa en su honor. A las 20:30 se celebrará un baile amenizado por el trío musical 'Materia Prima', habrá una rifa familiar y entrega de premios. El día finalizará a las 23:00 horas con un gran castillo de fuegos artificiales.

El domingo 18 a las 11:00 horas se celebrará una Santa Misa para, posteriormente, proceder de nuevo a bendición de los animales que no hayan podido acudir el día anterior y se procederá a servir «pulpo sanantonero». A las 19:00 horas 'Locos por el teatro' presentará la obra 'Extraños hábitos' en el local de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Mediterráneo.

Finalmente, el sábado 24 de enero se celebrará el XVII Encuentro de Bolillo donde habrá una exhibición de labores y una exposición de artesanía en el Casino organizada por el colectivo de 'Encajeras de San Antón' perteneciente a la propia Asociación de Vecinos.

El presidente de la Asociación de Vecinos, Fernando Gallego, señala que «estas fiestas datan de principios del pasado siglo. Con el tiempo se han ido consolidando e incorporando muchas más actividades. Por ello, invitamos a todos los cartageneros así como a visitantes y turistas a acompañarnos en estas fiestas tan entrañables porque 'Hasta San Antón, Pascuas son'».

Las fiestas están organizadas por la Asociación de Vecinos del Barrio de San Antón con la colaboración del Ayuntamiento.